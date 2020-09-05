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NY外為：リスクオフ継続、米株下げ幅拡大、ダウ一時500ドル超安

2020年9月5日 00:18

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記事提供元：フィスコ


*00:18JST NY外為：リスクオフ継続、米株下げ幅拡大、ダウ一時500ドル超安


NY外為市場では株式相場の下落に連れたリスク回避の動きが継続した。ドル・円はリスク回避の円買いに106円34銭で伸び悩み。ユーロ・円は125円97銭から125円31銭まで下落し、日中安値を更新した。ユーロ・ドルは1.1850ドルから1.1786ドルまで下落し8月27日来の安値を更新した。

ダウ平均株価は一時500ドル超安となった。米10年債利回りは0.69％から0.66％まで低下。《KY》

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