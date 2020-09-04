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記事提供元：フィスコ
*16:17JST 【M&A速報：2020/09/04（2）】カナモト、建設機械レンタル等の豪Porter Plant Groupを買収
■カナモト<9678>、建設機械レンタル・土木公共工事等展開の豪Porter Plant Groupを買収
■土木管理総合試験所<6171>、設計・測量業務を手がける沖縄設計センターを買収
■SMBCベンチャーキャピタル、保有するインターファクトリー<4057>株式を売却
■ナガワ<9663>、埼玉県を中心に総合建設事業展開の鳥海建工を買収
■SOMPOホールディングス<8630>、クルーテックラボを買収 BtoBオークション事業に参入
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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