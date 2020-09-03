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記事提供元：フィスコ
*16:37JST 【M&A速報：2020/09/03（2）】住友商事<8053>、ノルウェーの石油ガス関連企業ESA社に出資
■住友商事<8053>、ノルウェーの石油ガス関連企業EARTH SCIENCE ANALYTICS AS社に出資
■光通信<9435>、保有するオリジナル設計<4642>株式を売却
■フューチャー<4722>、認知症医療領域に集中したICT企業の日本テクトシステムズと資本業務提携
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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