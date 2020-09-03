ビープラッツ　ストップ高、サブスク統合プラットフォームが「IT導入補助金2020」ITツールに認定／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:04JST <4381> ビープラッツ 3200 +500
ストップ高。サブスクリプション統合プラットフォーム「Bplats Platform Edition」が、経済産業省が推進する「IT導入補助金2020」のITツールに認定されたと発表している。IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者等のITツール導入を支援するもので、非対面ビジネスへの転換やテレワーク環境の整備などに活用できる。導入企業は最大450万円の補助金交付を受けられる。《US》
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