

*08:16JST 9/3

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23247.15、＋109.08）

・NYダウは上昇（29100.50、+454.84）

・ナスダック総合指数は上昇（12056.44、+116.78）

・シカゴ日経225先物は上昇（23505、大阪比+205）

・1ドル106円10-20銭

・SOX指数は上昇（2370.18、+65.50）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米経済対策効果への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・VIX指数は上昇（26.57、+0.45）

・コロナ流行の長期化

・米中対立

・新首相選出までの政治的空白

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・総合PMI（8月）

・豪貿易収支（7月）

・中国財新総合PMI（8月）

・ユーロ圏総合PMI（8月）

・ユーロ圏小売売上高（7月）

・独家電見本市「IFA」開幕（5日まで）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米貿易収支（7月）

・米ISM非製造業総合景況指数（8月）《ST》