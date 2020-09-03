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記事提供元：フィスコ
*08:16JST 9/3
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（23247.15、＋109.08）
・NYダウは上昇（29100.50、+454.84）
・ナスダック総合指数は上昇（12056.44、+116.78）
・シカゴ日経225先物は上昇（23505、大阪比+205）
・1ドル106円10-20銭
・SOX指数は上昇（2370.18、+65.50）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策効果への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・VIX指数は上昇（26.57、+0.45）
・コロナ流行の長期化
・米中対立
・新首相選出までの政治的空白
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・総合PMI（8月）
・豪貿易収支（7月）
・中国財新総合PMI（8月）
・ユーロ圏総合PMI（8月）
・ユーロ圏小売売上高（7月）
・独家電見本市「IFA」開幕（5日まで）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米貿易収支（7月）
・米ISM非製造業総合景況指数（8月）《ST》
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