

*14:01JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アップル、恵和などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [9月2日 13:41 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<3845> アイフリーク 17147600 599260 2761.46% 11.54%

<3760> ケイブ 4172200 433500 862.45% -5.27%

<4272> 日化薬 4764100 617100 672.01% -9.85%

<7251> ケーヒン 1707400 267460 538.38% 0.85%

<9425> 日本テレホン 4413800 808800 445.72% 10.91%

<4381> ビープラッツ 166200 32100 417.76% 22.73%

<7230> 日信工業 924400 183500 403.76% 0.81%

<3776> ブロバンタワ 16854300 3685840 357.27% 15.02%

<2788>*アップル 332100 72980 355.06% 10.71%

<7274> ショーワ 1426300 324680 339.29% 0.75%

<6082> ライドオンE 1332200 357440 272.71% -3.41%

<3021> PCNET 200500 56340 255.88% 10.92%

<1597> ＭＸＳ Ｊリー 41110 11748 249.93% -0.34%

<8068> 菱洋エレク 560600 182380 207.38% -4.21%

<5195> バンドー 604200 199400 203.01% -2.35%

<6371> 椿本チ 466800 155740 199.73% -0.09%

<1595>*ＮＺＡＭ Ｊリ 121910 41440 194.18% -0.4%

<2121> ミクシィ 1902700 659160 188.66% 8.47%

<4251>*恵和 228100 80560 183.14% 0.37%

<4998> フマキラー 224800 79760 181.85% 4.68%

<3465> ケイアイスター 270700 100560 169.19% 7.1%

<6094>*フリークHD 194300 72380 168.44% 5.29%

<3929> ソシャルワイヤ 175200 66320 164.17% 3.31%

<7921> TAKARA & COMPANY 372200 140920 164.12% 7.39%

<9627> アインHD 239500 94340 153.87% -4.29%

<3681> ブイキューブ 9187900 3623480 153.57% 12.73%

<9303> 住友倉 383900 154060 149.19% -3.21%

<3911> Aiming 5762700 2332940 147.01% -7.49%

<9417> スマバリュ 166700 68840 142.16% 6.19%

<2323> fonfun 635000 267560 137.33% 2.29%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》