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出来高変化率ランキング（13時台）～アップル、恵和などがランクイン

2020年9月2日 14:01

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記事提供元：フィスコ


*14:01JST 出来高変化率ランキング（13時台）～アップル、恵和などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[9月2日　13:41　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<3845> アイフリーク　　　 　17147600 　599260　 2761.46% 11.54%
<3760> ケイブ　　　　　　 　4172200 　433500　 862.45% -5.27%
<4272> 日化薬　　　　　　 　4764100 　617100　 672.01% -9.85%
<7251> ケーヒン　　　　　 　1707400 　267460　 538.38% 0.85%
<9425> 日本テレホン　　　 　4413800 　808800　 445.72% 10.91%
<4381> ビープラッツ　　　 　166200 　32100　 417.76% 22.73%
<7230> 日信工業　　　　　 　924400 　183500　 403.76% 0.81%
<3776> ブロバンタワ　　　 　16854300 　3685840　 357.27% 15.02%
<2788>*アップル　　　　　 　332100 　72980　 355.06% 10.71%
<7274> ショーワ　　　　　 　1426300 　324680　 339.29% 0.75%
<6082> ライドオンE　　　 　1332200 　357440　 272.71% -3.41%
<3021> PCNET　　　　 　200500 　56340　 255.88% 10.92%
<1597> ＭＸＳ　Ｊリー 　41110 　11748　 249.93% -0.34%
<8068> 菱洋エレク　　　　 　560600 　182380　 207.38% -4.21%
<5195> バンドー　　　　　 　604200 　199400　 203.01% -2.35%
<6371> 椿本チ　　　　　　 　466800 　155740　 199.73% -0.09%
<1595>*ＮＺＡＭ　Ｊリ　121910 　41440　 194.18% -0.4%
<2121> ミクシィ　　　　　 　1902700 　659160　 188.66% 8.47%
<4251>*恵和　　　　　　　 　228100 　80560　 183.14% 0.37%
<4998> フマキラー　　　　 　224800 　79760　 181.85% 4.68%
<3465> ケイアイスター　　 　270700 　100560　 169.19% 7.1%
<6094>*フリークHD　　　 　194300 　72380　 168.44% 5.29%
<3929> ソシャルワイヤ　　 　175200 　66320　 164.17% 3.31%
<7921> TAKARA & COMPANY 　372200 　140920　 164.12% 7.39%
<9627> アインHD　　　　 　239500 　94340　 153.87% -4.29%
<3681> ブイキューブ　　　 　9187900 　3623480　 153.57% 12.73%
<9303> 住友倉　　　　　　 　383900 　154060　 149.19% -3.21%
<3911> Aiming　　　 　5762700 　2332940　 147.01% -7.49%
<9417> スマバリュ 　166700 　68840　 142.16% 6.19%
<2323> fonfun　　　 　635000 　267560　 137.33% 2.29%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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