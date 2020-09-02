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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪GDP、欧ユーロ圏生産者物価指数、米ADP全米雇用報告など
＜国内＞
08:50 マネタリーベース(8月) 9.8％
10:00 営業毎旬報告(8月31日現在、日本銀行)
10:30 若田部日銀副総裁が佐賀県金融経済懇談会であいさつ、記者会見(オンライン形式)
＜海外＞
10:30 豪・GDP(4-6月) -5.2％ 1.4％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(8月) 0.25％
18:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(7月) -3.7％
21:15 米・ADP全米雇用報告(8月) 90.0万人 16.7万人
23:00 米・製造業受注(7月) 3.8％ 6.2％
米・クリーブランド連銀総裁が講演(バーチャル形式)
米・地区連銀経済報告(ベージュブック)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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