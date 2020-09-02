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今日の注目スケジュール：豪GDP、欧ユーロ圏生産者物価指数、米ADP全米雇用報告など

2020年9月2日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：豪GDP、欧ユーロ圏生産者物価指数、米ADP全米雇用報告など
＜国内＞
08:50　マネタリーベース(8月)　9.8％
10:00　営業毎旬報告(8月31日現在、日本銀行)
10:30　若田部日銀副総裁が佐賀県金融経済懇談会であいさつ、記者会見(オンライン形式)


＜海外＞
10:30　豪・GDP(4-6月)　-5.2％　1.4％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(8月)　0.25％
18:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(7月)　-3.7％
21:15　米・ADP全米雇用報告(8月)　90.0万人　16.7万人
23:00　米・製造業受注(7月)　3.8％　6.2％


米・クリーブランド連銀総裁が講演(バーチャル形式)

米・地区連銀経済報告(ベージュブック)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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