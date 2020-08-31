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*13:51JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ワタミ、ランシステムなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月31日 13:33 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4764> SAMURAI 7254500 835580 768.20% 13.74%
<7059> コプロHD 157800 25140 527.68% 17.57%
<7256> 河西工 476000 85120 459.21% -4.73%
<7705> ジーエル 138300 27180 408.83% 14.69%
<3199> 綿半HD 210700 42640 394.14% 13.66%
<8058> 三菱商 18390400 3800580 383.88% 8.4%
<9424> 日本通信 30893700 6620600 366.63% 4.83%
<4393> バンクオブイノベ 3972800 920000 331.83% -5.71%
<9743> 丹青社 1499400 358680 318.03% 7.51%
<7921> TAKARA & COMPANY 223900 57940 286.43% 10.09%
<8002> 丸紅 20125000 5526460 264.16% 11.01%
<9434> ソフトバンク 28659200 8066140 255.30% -2.9%
<5337> ダントーHD 14286700 4075880 250.52% 6.22%
<8053> 住友商 11375200 3356120 238.94% 10.87%
<6192> ハイアス 1611100 516860 211.71% 3.38%
<7685> BUYSELL 102400 32900 211.25% 13.65%
<9432>*NTT 9005200 3227640 179.00% -4.47%
<7707> PSS 5509700 2108000 161.37% -15.51%
<2768> 双日 12152400 4701140 158.50% 4.66%
<6067>*インパクトHD 470200 185440 153.56% 21.37%
<1482> ｉシェアーズ 米国債 221582 88118 151.46% 0.32%
<4347> ブロメディア 7515900 3016620 149.15% -8.55%
<8001> 伊藤忠 6620400 2686820 146.40% 5.45%
<2678> アスクル 633500 261860 141.92% 5.61%
<8031> 三井物 8787400 3690220 138.13% 8.1%
<2395> 新日科学 679900 291560 133.19% 4.52%
<3227>*MidCity 14315 6138.8 133.19% 5.74%
<7522>*ワタミ 479000 209660 128.47% 9.51%
<8953>*リテールファ 41067 18220.8 125.39% 12.37%
<3326>*ランシステム 567700 252220 125.08% -13.37%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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