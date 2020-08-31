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出来高変化率ランキング（13時台）～ワタミ、ランシステムなどがランクイン

2020年8月31日 13:51

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記事提供元：フィスコ


*13:51JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ワタミ、ランシステムなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[8月31日　13:33　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<4764> SAMURAI　　 　7254500 　835580　 768.20% 13.74%
<7059> コプロHD　　　　 　157800 　25140　 527.68% 17.57%
<7256> 河西工　　　　　　 　476000 　85120　 459.21% -4.73%
<7705> ジーエル　　　　　 　138300 　27180　 408.83% 14.69%
<3199> 綿半HD　　　　　 　210700 　42640　 394.14% 13.66%
<8058> 三菱商　　　　　　 　18390400 　3800580　 383.88% 8.4%
<9424> 日本通信　　　　　 　30893700 　6620600　 366.63% 4.83%
<4393> バンクオブイノベ　 　3972800 　920000　 331.83% -5.71%
<9743> 丹青社　　　　　　 　1499400 　358680　 318.03% 7.51%
<7921> TAKARA & COMPANY 　223900 　57940　 286.43% 10.09%
<8002> 丸紅　　　　　　　 　20125000 　5526460　 264.16% 11.01%
<9434> ソフトバンク　　　 　28659200 　8066140　 255.30% -2.9%
<5337> ダントーHD　　　 　14286700 　4075880　 250.52% 6.22%
<8053> 住友商　　　　　　 　11375200 　3356120　 238.94% 10.87%
<6192> ハイアス　　　　　 　1611100 　516860　 211.71% 3.38%
<7685> BUYSELL　　 　102400 　32900　 211.25% 13.65%
<9432>*NTT　　　　　　 　9005200 　3227640　 179.00% -4.47%
<7707> PSS　　　　　　 　5509700 　2108000　 161.37% -15.51%
<2768> 双日　　　　　　　 　12152400 　4701140　 158.50% 4.66%
<6067>*インパクトHD　　 　470200 　185440　 153.56% 21.37%
<1482> ｉシェアーズ　米国債 　221582 　88118　 151.46% 0.32%
<4347> ブロメディア　　　 　7515900 　3016620　 149.15% -8.55%
<8001> 伊藤忠　　　　　　 　6620400 　2686820　 146.40% 5.45%
<2678> アスクル　　　　　 　633500 　261860　 141.92% 5.61%
<8031> 三井物　　　　　　 　8787400 　3690220　 138.13% 8.1%
<2395> 新日科学　　　　　 　679900 　291560　 133.19% 4.52%
<3227>*MidCity　　 　14315 　6138.8　 133.19% 5.74%
<7522>*ワタミ　　　　　　 　479000 　209660　 128.47% 9.51%
<8953>*リテールファ　 　41067 　18220.8　 125.39% 12.37%
<3326>*ランシステム　　　 　567700 　252220　 125.08% -13.37%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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