

*17:53JST 28日の日本国債市場概況：債券先物は151円42銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2020年9月限

寄付151円57銭 高値151円64銭 安値151円30銭 引け151円42銭

売買高総計39378枚

2年 416回 -0.110％

5年 144回 -0.070％

10年 359回 0.050％

20年 173回 0.430％

債券先物9月限は、151円57銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利上昇を背景に売り先行で始まった。その後、安倍首相が辞任の意向を固めるとの報道を受けて、いったん買われ151円64銭まで上げたが、アベノミクス後退の思惑ですぐに売られ151円30銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.15％、10年債は0.76％、30年債は1.54％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.39％、英国債は0.34％、オーストラリア10年債は1.01％、NZ10年債は0.62％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・8月景況感指数（予想：85.0、7月：82.3）

・21:30 米・7月個人所得（前月比予想：-0.3％、6月：-1.1％）

・21:30 米・7月個人消費支出（前月比予想：+1.6％、6月：+5.6％）

・21:30 米・7月コアPCE価格指数（前年比予想：+1.2％、6月：+0.9％）

・21:30 米・7月卸売在庫速報値（前月比予想：-0.9％、6月：-1.4％）

・21:30 カナダ・4-6月期GDP（前期比年率予想：-39.4％、1-3月期：-8.2％）

・22:45 米・8月シカゴ購買部協会景気指数（予想：52.6、7月：51.9）

・23:00 米・8月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：72.8、速報値：72.8）《KK》