マーケット RSS

 

28日の日本国債市場概況：債券先物は151円42銭で終了

2020年8月28日 17:53

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*17:53JST 28日の日本国債市場概況：債券先物は151円42銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年9月限
寄付151円57銭 高値151円64銭 安値151円30銭 引け151円42銭
売買高総計39378枚

2年 416回 -0.110％
5年 144回 -0.070％
10年 359回 0.050％
20年 173回 0.430％

債券先物9月限は、151円57銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利上昇を背景に売り先行で始まった。その後、安倍首相が辞任の意向を固めるとの報道を受けて、いったん買われ151円64銭まで上げたが、アベノミクス後退の思惑ですぐに売られ151円30銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.15％、10年債は0.76％、30年債は1.54％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.39％、英国債は0.34％、オーストラリア10年債は1.01％、NZ10年債は0.62％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00　ユーロ圏・8月景況感指数（予想：85.0、7月：82.3）
・21:30　米・7月個人所得（前月比予想：-0.3％、6月：-1.1％）
・21:30　米・7月個人消費支出（前月比予想：+1.6％、6月：+5.6％）
・21:30　米・7月コアPCE価格指数（前年比予想：+1.2％、6月：+0.9％）
・21:30　米・7月卸売在庫速報値（前月比予想：-0.9％、6月：-1.4％）
・21:30　カナダ・4-6月期GDP（前期比年率予想：-39.4％、1-3月期：-8.2％）
・22:45　米・8月シカゴ購買部協会景気指数（予想：52.6、7月：51.9）
・23:00　米・8月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：72.8、速報値：72.8）《KK》

関連記事

スポンサードリンク

東京株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 東京株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. バフェット氏の“変心”はマーケットの変化か？
  2. Sansan、デジタルメディア事業等を行うログミーの株式取得、子会社化へ
  3. 経産省、「DX銘柄2020」発表　いまさら聞けない「DX」とは
  4. 日経平均急落、安倍首相が辞任の意向を固めたと伝わる
  5. 相場展望8月28日号　FRBがインフレ容認ならば、『ドル売り・金と株価上昇』　注目：1.FRB議長講演 2.安..
  1. ヘッジファンドの45日ルールは相場の動きを掴む手がかりとなるのか？
  2. バフェット氏の“変心”はマーケットの変化か？
  3. NY原油：続伸で43.35ドル、一時43.57ドルまで買われる
  4. NY原油：続落、上値の重さは払しょくされず
  5. 投資信託で上手く資産を増やせる人がやっているシンプルなこと
  1. アップルが株式分割　対NYダウ構成比は11.3%から2.8%まで下落する見通し
  2. 投資信託で失敗する人がやっている3つのこと
  3. 相場展望8月5日号　日本の8月は特異月、10年連続の外国人売越し、警戒　中国長江・淮河の流域大洪水で中国食糧危..
  4. 相場展望8月11日号　米国株は材料出尽くしで、今週がピークの可能性
  5. 【注目銘柄】日機装は続落も減益業績を織り込み下値に割安コロナ関連株が交錯

広告

写真で見るニュース

  • アバルト・595 エッセエッセ（画像：FCAジャパン発表資料より）
  • トヨタ・ハリアー（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
  • マツダの水素ロータリーエンジン車「RX-8ハイドロジェンRE」（画像: マツダの発表資料より）
  • (c) 123rf
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望8月28日号　FRBがインフレ容認ならば、『ドル売り・金と株価上昇』　注目：1.FRB議長講演 2.安倍首相会見 3.FOMC内容

新型コロナに感染しやすい人? 重症化しやすい人? 分かり始めた感染リスク!

画像はイメージです。

経産省、「DX銘柄2020」発表　いまさら聞けない「DX」とは

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体