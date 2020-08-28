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記事提供元：フィスコ
*16:58JST 【M&A速報：2020/08/28（2）】ソフトバンク、ソフトバンクグループによる株式売出しを発表
■ソフトバンク<9434>、ソフトバンクグループ<9984>による株式売出しを発表
■ソフトバンク<9434>、1000億円上限の自己株式取得を発表
■ヨシムラ・フードHD<2884>、ピー・アンド・イー・ディレクションズおよびピー・アンド・イー・アセットマネジメントと資本業務提携
■日本リテールファンド投資法人<8953>、MCUBS MidCity投資法人<3227>を吸収合併
■ナカバヤシ<7987>、子会社でシステム手帳製造販売のフランクリン・プランナー・ジャパンを吸収合併
■ＢＵＹＳＥＬＬ<7685>、リユース事業を手がけるダイヤコーポレーションを株式交換により完全子会社化
■UACJ<5741>、子会社UACJ物流から構内運搬事業を承継
■UACJ<5741>、子会社UACJ物流の株式66.7%を貨物自動車運送事業等のセンコーに譲渡
■ヤマハ音楽教室運営のJEUGIA、子会社でカルチャー教室運営の十字屋Cultureを吸収合併 商号を「十字屋」に変更
■アイ・ケイ・ケイ<2198>、持株会社体制への移行を決議
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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