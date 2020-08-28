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東京為替：株高持続でドル・円は106円70銭台の上昇

2020年8月28日 09:37

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記事提供元：フィスコ


*09:37JST 東京為替：株高持続でドル・円は106円70銭台の上昇
28日午前の東京市場でドル・円は106円70銭台で推移。日経平均は95円高で推移しており、株高を意識してドル・円は底堅い動きを維持している。ここまでの取引レンジは、ドル・円は106円52銭から106円79銭、ユーロ・ドルは1.1811ドルから1.1825ドル、ユーロ・円は125円93銭から126円15銭。

■今後のポイント
・新型コロナウイルスのワクチン・有効治療薬の開発競争は加速する可能性
・追加の経済支援策の実現は困難との見方
・米中対立の長期化懸念
・米追加緩和観測後退

・NY原油先物（時間外取引）：高値43.01ドル　安値42.83ドル　直近値42.87ドル《FA》

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