

*09:37JST 東京為替：株高持続でドル・円は106円70銭台の上昇

28日午前の東京市場でドル・円は106円70銭台で推移。日経平均は95円高で推移しており、株高を意識してドル・円は底堅い動きを維持している。ここまでの取引レンジは、ドル・円は106円52銭から106円79銭、ユーロ・ドルは1.1811ドルから1.1825ドル、ユーロ・円は125円93銭から126円15銭。

■今後のポイント

・新型コロナウイルスのワクチン・有効治療薬の開発競争は加速する可能性

・追加の経済支援策の実現は困難との見方

・米中対立の長期化懸念

・米追加緩和観測後退

・NY原油先物（時間外取引）：高値43.01ドル 安値42.83ドル 直近値42.87ドル《FA》