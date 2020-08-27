

*07:33JST NY金：反発で1952.50ドル、米中関係悪化を警戒した買いが入る

NY金先物12月限は反発（COMEX金12月限終値：1952.50 ↑29.40）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比+29.40ドルの1オンス＝1952.50ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは、1908.40ドル−1962.40ドル。経済指標の改善を受けてニューヨーク市場の序盤にかけて1908.40ドルまで下げたが、米中関係の悪化を警戒した買いが入ったことで反転。ドル相場が伸び悩んだことも意識され、NY金先物は通常取引終了後の時間外取引で1962.40ドルまで続伸している。《CS》