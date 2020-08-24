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記事提供元：フィスコ
*17:17JST 【M&A速報：2020/08/24（2）】米ブラックストーン、大衆薬事業の武田コンシューマーヘルスケアを買収
■米ブラックストーン・グループ、武田薬品工業<4502>子会社で大衆薬事業の武田コンシューマーヘルスケアを買収
■カオナビ<4435>、農業の労働効率向上支援サービス「agri-board」提供のはれるとに出資
■日本ケミファ<4539>、医療用アプリ開発のサスメドに出資
■住友商事<8053>、医療用アプリ開発のサスメドに出資
■住友商事<8053>、データマーケティング事業のスタートアップKIYONOに出資
■あいおいニッセイ同和損保、Finatextホールディングス傘下のスマートプラス少額短期保険に出資
■アクトコール<6064>、コールセンター事業を新設会社「TSUNAGU」に承継
■日本調剤<3341>、調剤薬局経営子会社のナカヒロと和田薬局を吸収合併
■APAMAN<8889>、グループ内再編 子会社Apaman Propertyとアパマンショップリーシングの合併など
■配送員向けの配送効率化アプリ「TODOCUサポーター」など展開の207、総額8000万円の資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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