マーケット RSS

 

【M&A速報：2020/08/24（2）】米ブラックストーン、大衆薬事業の武田コンシューマーヘルスケアを買収

2020年8月24日 17:17

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*17:17JST 【M&A速報：2020/08/24（2）】米ブラックストーン、大衆薬事業の武田コンシューマーヘルスケアを買収
■米ブラックストーン・グループ、武田薬品工業<4502>子会社で大衆薬事業の武田コンシューマーヘルスケアを買収

■カオナビ<4435>、農業の労働効率向上支援サービス「agri-board」提供のはれるとに出資

■日本ケミファ<4539>、医療用アプリ開発のサスメドに出資

■住友商事<8053>、医療用アプリ開発のサスメドに出資

■住友商事<8053>、データマーケティング事業のスタートアップKIYONOに出資

■あいおいニッセイ同和損保、Finatextホールディングス傘下のスマートプラス少額短期保険に出資

■アクトコール<6064>、コールセンター事業を新設会社「TSUNAGU」に承継

■日本調剤<3341>、調剤薬局経営子会社のナカヒロと和田薬局を吸収合併

■APAMAN<8889>、グループ内再編　子会社Apaman Propertyとアパマンショップリーシングの合併など

■配送員向けの配送効率化アプリ「TODOCUサポーター」など展開の207、総額8000万円の資金調達を実施

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. ヘッジファンドの45日ルールは相場の動きを掴む手がかりとなるのか？
  2. 日経平均テクニカル:続伸、陽線も終値5日線割れ
  3. 個人投資家・有限亭玉介：巣ごもりによるEC・物流関連の需要拡大【FISCOソーシャルレポーター】
  4. もみ合い、騰落レシオ中立で方向感出にくい／日経225・本日の想定レンジ
  5. 米国株式相場は続伸、良好な経済指標で見通し改善（21日）
  1. アップルが株式分割　対NYダウ構成比は11.3%から2.8%まで下落する見通し
  2. 相場展望8月19日号　バフェット氏の『航空・銀行株売り×産金株買い』を考察 　『景気後退の長期化』と『悪性イン..
  3. ヘッジファンドの45日ルールは相場の動きを掴む手がかりとなるのか？
  4. 【株式市場】日経平均は後場一段と強含み3日ぶりに反発、主力株の一角が持ち直す
  5. NY原油：続落、上値の重さは払しょくされず
  1. アップルが株式分割　対NYダウ構成比は11.3%から2.8%まで下落する見通し
  2. 相場展望8月5日号　日本の8月は特異月、10年連続の外国人売越し、警戒　中国長江・淮河の流域大洪水で中国食糧危..
  3. 相場展望8月11日号　米国株は材料出尽くしで、今週がピークの可能性
  4. 【注目銘柄】日機装は続落も減益業績を織り込み下値に割安コロナ関連株が交錯
  5. 投資信託で失敗する人がやっている3つのこと

広告

写真で見るニュース

  • マツダの水素ロータリーエンジン車「RX-8ハイドロジェンRE」（画像: マツダの発表資料より）
  • (c) 123rf
  • (c) 123rf
  • トヨタ・ヤリス（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

「絆Core」の概要。（画像: 内田洋行の発表資料より）

内田洋行、ICT基盤の強化で大幅増収増益を目指す

タクシーによる買い物代行の仕組み（つくば市発表資料より）

タクシーが買い物代行、茨城県つくば市で試行運用がスタート

【ドル円・8月第3週】短期は下方向へ　取引機会はどこに？【テクニカル分析】

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体