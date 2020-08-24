関連記事
記事提供元：フィスコ
*08:46JST 8/24
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（22920.30、+39.68）
・NYダウは上昇（27930.33、+190.60）
・ナスダック総合指数は上昇（11311.80、+46.85）
・1ドル105円80-90銭
・SOX指数は上昇（2198.33、+17.29）
・VIX指数は低下（22.54、-0.18）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策効果への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・シカゴ日経225先物は下落（22890、大阪比-10）
・米原油先物は下落（42.34、-0.48）
・コロナ感染者数の増加
・米中対立の長期化
・安倍内閣の支持率低下
留意事項
・日銀営業毎旬報告（8月20日現在）
・国債買いオペ
・安倍首相が在職歴代1位に
・シカゴ連銀全米活動指数（7月）
・米共和党全国大会（27日まで）《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 今日の注目スケジュール：NZ小売売上高、ブFGV消費者信頼感、米共和党全国大会など 8/24 06:30
- 8/21の強弱材料 8/21 08:23
- 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、欧ユーロ圏サービス業PMI、米中古住宅販売件数など 8/21 06:30
- 8/20の強弱材料 8/20 08:29
- 今日の注目スケジュール：トルコ中央銀行が政策金利発表、米フィラデルフィア連銀製造業景況指数、米景気先行指数など 8/20 06:30
広告
広告
広告