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8/24の強弱材料

2020年8月24日 08:46

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記事提供元：フィスコ


*08:46JST 8/24
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（22920.30、+39.68）
・NYダウは上昇（27930.33、+190.60）
・ナスダック総合指数は上昇（11311.80、+46.85）
・1ドル105円80-90銭
・SOX指数は上昇（2198.33、+17.29）
・VIX指数は低下（22.54、-0.18）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策効果への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・シカゴ日経225先物は下落（22890、大阪比-10）
・米原油先物は下落（42.34、-0.48）
・コロナ感染者数の増加
・米中対立の長期化
・安倍内閣の支持率低下

留意事項
・日銀営業毎旬報告（8月20日現在）
・国債買いオペ
・安倍首相が在職歴代1位に
・シカゴ連銀全米活動指数（7月）
・米共和党全国大会（27日まで）《ST》

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