

*08:46JST 8/24

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（22920.30、+39.68）

・NYダウは上昇（27930.33、+190.60）

・ナスダック総合指数は上昇（11311.80、+46.85）

・1ドル105円80-90銭

・SOX指数は上昇（2198.33、+17.29）

・VIX指数は低下（22.54、-0.18）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米経済対策効果への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・シカゴ日経225先物は下落（22890、大阪比-10）

・米原油先物は下落（42.34、-0.48）

・コロナ感染者数の増加

・米中対立の長期化

・安倍内閣の支持率低下

留意事項

・日銀営業毎旬報告（8月20日現在）

・国債買いオペ

・安倍首相が在職歴代1位に

・シカゴ連銀全米活動指数（7月）

・米共和党全国大会（27日まで）《ST》