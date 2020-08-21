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ＵＳＥＮ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ　「USEN光 plus XG」の提供を開始

2020年8月21日 18:50

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記事提供元：フィスコ


*18:50JST ＵＳＥＮ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ---「USEN光 plus XG」の提供を開始
ＵＳＥＮ−ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ<9418>の子会社USEN NETWORKSは20日、NTT東日本・西日本の提供する「フレッツ 光クロス」を用いた、超高速・大容量通信の「USEN光 plus XG」の提供を開始したと発表。

同サービスはNTT東日本・西日本が2020年4月1日より提供している「フレッツ光クロス」の卸サービス。超高速・大容量通信サービスとなり、最大概ね10Gbpsの通信速度で、動画やゲームが快適に楽しめる。サービス提供エリアはNTT東日本エリアでは、東京都大田区・世田谷区・杉並区・練馬区・板橋区・足立区・葛飾区・江戸川区・目黒区・中野区・品川区・北区・江東区・渋谷区・新宿区・文京区・豊島区・狛江市・調布市・三鷹市の一部、NTT西日本エリアでは、大阪府大阪市、愛知県名古屋市。提供エリアは順次拡大予定としている。《ST》

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