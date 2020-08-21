

*12:46JST 【M&A速報：2020/08/21（1）】アツギ、レナウン子会社で肌着・靴下等製造販売のレナウンインクスを買収

■アツギ<3529>、民事再生手続き中のレナウン子会社で肌着・靴下等製造販売のレナウンインクスを買収

■位置情報サービス「pinable」提供のスイッチスマイル、映像制作などのゼロテン(Zero-Ten)と資本業務提携

■小島鉄工所<6112>、MBOが成立 上場廃止へ

■業務用チョコ大手の不二製油G本社<2607>、インドのクリーム製品製造子会社3F FUJI FOODSの全保有株式を譲渡

■横河電機<6841>、バイオマス先端技術をもつスイスBloom Biorenewables社に出資 バイオエコノミー分野で業務提携

■日立製作所<6501>、日立金属<5486>の株式売却報道について「現時点で決定した事実はない」

■三菱ケミカル、産業廃棄物リサイクル事業のリファインバース<6531>と資本業務提携

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》