マーケット RSS

 

【M&A速報：2020/08/21（1）】アツギ、レナウン子会社で肌着・靴下等製造販売のレナウンインクスを買収

2020年8月21日 12:46

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*12:46JST 【M&A速報：2020/08/21（1）】アツギ、レナウン子会社で肌着・靴下等製造販売のレナウンインクスを買収
■アツギ<3529>、民事再生手続き中のレナウン子会社で肌着・靴下等製造販売のレナウンインクスを買収

■位置情報サービス「pinable」提供のスイッチスマイル、映像制作などのゼロテン(Zero-Ten)と資本業務提携

■小島鉄工所<6112>、MBOが成立　上場廃止へ

■業務用チョコ大手の不二製油G本社<2607>、インドのクリーム製品製造子会社3F FUJI FOODSの全保有株式を譲渡

■横河電機<6841>、バイオマス先端技術をもつスイスBloom Biorenewables社に出資　バイオエコノミー分野で業務提携

■日立製作所<6501>、日立金属<5486>の株式売却報道について「現時点で決定した事実はない」

■三菱ケミカル、産業廃棄物リサイクル事業のリファインバース<6531>と資本業務提携

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 相場展望8月19日号　バフェット氏の『航空・銀行株売り×産金株買い』を考察 　『景気後退の長期化』と『悪性イン..
  2. 【株式市場】日経平均は後場一段と強含み3日ぶりに反発、主力株の一角が持ち直す
  3. オルトプラスが動意強める、アクセルマークのゲーム事業譲受9月に迫り材料視の見方
  4. NY株式：NYダウ85ドル安、追加緩和策期待が後退
  5. NY原油：もみ合いで43.11ドル、原油在庫の減少は小幅にとどまる
  1. アップルが株式分割　対NYダウ構成比は11.3%から2.8%まで下落する見通し
  2. 投資信託で失敗する人がやっている3つのこと
  3. 【ドル円・8月第2週】やはり反発、週明けから短期の節目【テクニカル分析】
  4. 相場展望8月17日号　バフェット氏、銀行株売却で現金は過去最高15兆円　米恐怖指数、現在22.05⇒10月限3..
  5. 相場展望8月19日号　バフェット氏の『航空・銀行株売り×産金株買い』を考察 　『景気後退の長期化』と『悪性イン..
  1. 【ドル円・7月第4週】「やはり戻り売り」来週以降の展開は超重要【テクニカル分析】
  2. 相場展望8月5日号　日本の8月は特異月、10年連続の外国人売越し、警戒　中国長江・淮河の流域大洪水で中国食糧危..
  3. 相場展望8月11日号　米国株は材料出尽くしで、今週がピークの可能性
  4. 【注目銘柄】日機装は続落も減益業績を織り込み下値に割安コロナ関連株が交錯
  5. アップルが株式分割　対NYダウ構成比は11.3%から2.8%まで下落する見通し

広告

写真で見るニュース

  • (c) 123rf
  • トヨタ・ヤリス（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
  • MEGAドン・キホーテ宮崎橘通店のイメージ（PPIH発表資料より）
  • 展示のイメージ。（画像: グループPSAジャパンの発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

(c) 123rf

日産とホンダの経営統合　「まさか」ではないかもしれないワケ! (2-1)

研究の概要（画像：京都大学の発表資料より）

骨の形態がもたらす難産　母子の「協力」で出産することを発見　京大の研究

(c) 123rf

アップルが株式分割　対NYダウ構成比は11.3%から2.8%まで下落する見通し

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体