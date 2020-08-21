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記事提供元：フィスコ
*09:39JST 東京為替：株高を意識してドル売り縮小も
21日午前の東京市場でドル・円は105円60銭台で推移。米イールドカーブ・コントロール（長短金利操作）の導入観測後退を受けたドル買いは縮小したが、日経平均は245円高で推移しており、株高を意識してリスク回避的なドル売りは増えていないようだ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は105円65銭から105円80銭、ユーロ・ドルは1.1856ドルから1.1877ドル、ユーロ・円は125円42銭から125円54銭。
■今後のポイント
・新型コロナウイルスのワクチン開発競争は加速する可能性
・追加の経済支援策の実現は困難との見方
・米中対立の長期化懸念
・米追加緩和観測後退《MK》
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