マーケット RSS

 

東京為替：株高を意識してドル売り縮小も

2020年8月21日 09:39

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*09:39JST 東京為替：株高を意識してドル売り縮小も
21日午前の東京市場でドル・円は105円60銭台で推移。米イールドカーブ・コントロール（長短金利操作）の導入観測後退を受けたドル買いは縮小したが、日経平均は245円高で推移しており、株高を意識してリスク回避的なドル売りは増えていないようだ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は105円65銭から105円80銭、ユーロ・ドルは1.1856ドルから1.1877ドル、ユーロ・円は125円42銭から125円54銭。

■今後のポイント
・新型コロナウイルスのワクチン開発競争は加速する可能性
・追加の経済支援策の実現は困難との見方
・米中対立の長期化懸念
・米追加緩和観測後退《MK》

関連記事

スポンサードリンク

外国為替の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 外国為替の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 相場展望8月19日号　バフェット氏の『航空・銀行株売り×産金株買い』を考察 　『景気後退の長期化』と『悪性イン..
  2. 【株式市場】日経平均は後場一段と強含み3日ぶりに反発、主力株の一角が持ち直す
  3. NY株式：NYダウ85ドル安、追加緩和策期待が後退
  4. オルトプラスが動意強める、アクセルマークのゲーム事業譲受9月に迫り材料視の見方
  5. NY原油：もみ合いで43.11ドル、原油在庫の減少は小幅にとどまる
  1. アップルが株式分割　対NYダウ構成比は11.3%から2.8%まで下落する見通し
  2. 投資信託で失敗する人がやっている3つのこと
  3. 【ドル円・8月第2週】やはり反発、週明けから短期の節目【テクニカル分析】
  4. 相場展望8月17日号　バフェット氏、銀行株売却で現金は過去最高15兆円　米恐怖指数、現在22.05⇒10月限3..
  5. 相場展望8月19日号　バフェット氏の『航空・銀行株売り×産金株買い』を考察 　『景気後退の長期化』と『悪性イン..
  1. 【ドル円・7月第4週】「やはり戻り売り」来週以降の展開は超重要【テクニカル分析】
  2. 相場展望8月5日号　日本の8月は特異月、10年連続の外国人売越し、警戒　中国長江・淮河の流域大洪水で中国食糧危..
  3. 相場展望8月11日号　米国株は材料出尽くしで、今週がピークの可能性
  4. 【注目銘柄】日機装は続落も減益業績を織り込み下値に割安コロナ関連株が交錯
  5. アップルが株式分割　対NYダウ構成比は11.3%から2.8%まで下落する見通し

広告

写真で見るニュース

  • (c) 123rf
  • トヨタ・ヤリス（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
  • MEGAドン・キホーテ宮崎橘通店のイメージ（PPIH発表資料より）
  • 展示のイメージ。（画像: グループPSAジャパンの発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

研究の概要（画像：京都大学の発表資料より）

骨の形態がもたらす難産　母子の「協力」で出産することを発見　京大の研究

(c) 123rf

アップルが株式分割　対NYダウ構成比は11.3%から2.8%まで下落する見通し

トヨタ・GRヤリス・RS (プロトタイプ)（画像: トヨタ自動車の発表資料より）

ホモロゲーション車両が背負う決意 (3) 「そのままローカルラリー出場」が出来る車

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体