

*09:39JST 東京為替：株高を意識してドル売り縮小も

21日午前の東京市場でドル・円は105円60銭台で推移。米イールドカーブ・コントロール（長短金利操作）の導入観測後退を受けたドル買いは縮小したが、日経平均は245円高で推移しており、株高を意識してリスク回避的なドル売りは増えていないようだ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は105円65銭から105円80銭、ユーロ・ドルは1.1856ドルから1.1877ドル、ユーロ・円は125円42銭から125円54銭。

■今後のポイント

・新型コロナウイルスのワクチン開発競争は加速する可能性

・追加の経済支援策の実現は困難との見方

・米中対立の長期化懸念

・米追加緩和観測後退《MK》