

*08:23JST 8/21

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（27739.73、+46.85）

・ナスダック総合指数は上昇（11264.95、+118.49）

・シカゴ日経225先物は上昇（22970、大阪比+90）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米経済対策効果への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（22880.62、-229.99）

・1ドル105円70-80銭

・SOX指数は下落（2181.04、-19.73）

・VIX指数は上昇（22.72、+0.18）

・米原油先物は下落（42.82、-0.29）

・コロナ感染者数の増加

・米中対立の長期化

・安倍内閣の支持率低下

留意事項

・消費者物価指数（7月）

・製造業PMI（8月）

・スーパーマーケット売上高（7月）

・全国百貨店売上高（7月）

・訪日外国人客数（7月）

・国債買いオペ

・英小売売上高指数（7月）

・独製造業PMI（8月）

・ユーロ圏製造業PMI（8月）

・英製造業PMI（8月）

・米製造業PMI（8月）

・米中古住宅販売件数（7月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（8月）

・フィリピン、インドネシアは休場《ST》