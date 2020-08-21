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記事提供元：フィスコ
*08:23JST 8/21
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（27739.73、+46.85）
・ナスダック総合指数は上昇（11264.95、+118.49）
・シカゴ日経225先物は上昇（22970、大阪比+90）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策効果への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・日経平均は下落（22880.62、-229.99）
・1ドル105円70-80銭
・SOX指数は下落（2181.04、-19.73）
・VIX指数は上昇（22.72、+0.18）
・米原油先物は下落（42.82、-0.29）
・コロナ感染者数の増加
・米中対立の長期化
・安倍内閣の支持率低下
留意事項
・消費者物価指数（7月）
・製造業PMI（8月）
・スーパーマーケット売上高（7月）
・全国百貨店売上高（7月）
・訪日外国人客数（7月）
・国債買いオペ
・英小売売上高指数（7月）
・独製造業PMI（8月）
・ユーロ圏製造業PMI（8月）
・英製造業PMI（8月）
・米製造業PMI（8月）
・米中古住宅販売件数（7月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（8月）
・フィリピン、インドネシアは休場《ST》
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