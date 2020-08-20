

*17:52JST 20日の日本国債市場概況：債券先物は151円92銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2020年9月限

寄付151円88銭 高値151円98銭 安値151円86銭 引け151円92銭

売買高総計15924枚

2年 415回 -0.120％

5年 144回 -0.090％

10年 359回 0.030％

20年 173回 0.425％

債券先物9月限は、151円88銭で取引を開始。7月の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨を受けた米長期金利上昇や、5年債入札を控えて売りが先行し、151円86銭まで下げた。その後、日本株安や米10年債利回りの低下を受けて買いが優勢になり、151円98銭まで上げた。5年債入札の結果は無難もやや弱いとの見方から売りがみられた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.13％、10年債は0.65％、30年債は1.38％近辺で推移。

債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.49％、英国債は0.22％、オーストラリア10年債は0.85％、NZ10年債は0.62％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・21:30 米・8月フィラデルフィア連銀製造業景況指数（予想：20.8、7月：24.1）

・21:30 米・先週分新規失業保険申請件数（予想：92.0万件、前回：96.3万件）

・23:00 米・7月景気先行指数（前月比予想：+1.1％、6月：+2.0％）

・02:00 デイリー米サンフランシスコ連銀総裁が主催会合で討論会参加《KK》