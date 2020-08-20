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*16:27JST 東証業種別ランキング：電気機器が下落率トップ
電気機器が下落率トップ。そのほか、不動産業、金属製品、輸送用機器、精密機器、繊維業などが下落した。一方で空運業が上昇率トップ。そのほか、鉄鋼、保険業、海運業は上昇した。
1. 空運業 ／ 182.7 ／ 1.90
2. 鉄鋼 ／ 273.88 ／ 0.27
3. 保険業 ／ 849.59 ／ 0.15
4. 海運業 ／ 205.79 ／ -0.16
5. 小売業 ／ 1,271.59 ／ -0.22
6. 建設業 ／ 1,011.29 ／ -0.29
7. 医薬品 ／ 3,404.1 ／ -0.33
8. 陸運業 ／ 1,842.01 ／ -0.37
9. 食料品 ／ 1,618.97 ／ -0.37
10. パルプ・紙 ／ 429.11 ／ -0.48
11. 銀行業 ／ 118.14 ／ -0.51
12. ゴム製品 ／ 2,432.12 ／ -0.54
13. 非鉄金属 ／ 782.26 ／ -0.55
14. 石油・石炭製品 ／ 884.75 ／ -0.65
15. 電力・ガス業 ／ 362.51 ／ -0.65
16. その他製品 ／ 3,189.29 ／ -0.65
17. 証券業 ／ 327.64 ／ -0.74
18. 機械 ／ 1,818.08 ／ -0.76
19. 鉱業 ／ 192.34 ／ -0.82
20. 化学工業 ／ 1,902.71 ／ -0.84
21. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,583.83 ／ -0.86
22. サービス業 ／ 2,247.33 ／ -0.86
23. 卸売業 ／ 1,396.06 ／ -0.95
24. その他金融業 ／ 565.13 ／ -1.02
25. 情報・通信業 ／ 4,371.05 ／ -1.07
26. 水産・農林業 ／ 456.33 ／ -1.15
27. ガラス・土石製品 ／ 901.83 ／ -1.22
28. 繊維業 ／ 493.58 ／ -1.22
29. 精密機器 ／ 8,170.12 ／ -1.23
30. 輸送用機器 ／ 2,452.67 ／ -1.25
31. 金属製品 ／ 954.02 ／ -1.44
32. 不動産業 ／ 1,177.3 ／ -1.70
33. 電気機器 ／ 2,586.41 ／ -1.80《US》
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