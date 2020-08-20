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ブシロード　大幅に3日続伸、WEBメディア運営のソーシャルインフォを完全子会社化、取得価額0.62億円／新興市場スナップショット

2020年8月20日 09:21

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記事提供元：フィスコ


*09:21JST <7803> ブシロード 2643 +70
大幅に3日続伸。WEBメディア運営のソーシャルインフォ（東京都渋谷区）の株式をコロプラ<3668>から取得し、完全子会社化すると発表している。取得価額は0.62億円で、株式取得日は9月1日の予定。ソーシャルインフォは、ソーシャルゲームのニュースサイト「ソーシャルゲームインフォ」やアニメのニュースサイト「アニメレコーダー」を運営しており、子会社化でオンラインの宣伝機能を拡充する。《HH》

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