

*08:29JST 8/20

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（23110.61、+59.53）

・1ドル106円00-10銭

・日銀のETF購入

・米経済対策効果への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・NYダウは下落（27692.88、-85.19）

・ナスダック総合指数は下落（11146.46、-64.38）

・シカゴ日経225先物は下落（23115、大阪比-15）

・米原油先物は下落（43.11、-0.01）

・SOX指数は下落（2200.77、-13.89）

・VIX指数は上昇（22.54、+1.03）

・米長期金利は上昇

・コロナ感染者数の増加

・米中対立の長期化

・安倍内閣の支持率低下

留意事項

・対外対内証券売買契約（先週）

・首都圏マンション販売（7月）

・主要コンビニエンスストア売上高（7月）

・ニューラルポケットが新規上場

・独生産者物価指数（7月）

・欧州中央銀行（ECB）理事会議事要旨（7月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（8月）

・米景気先行指数（7月）

・米民主党大会でバイデン大統領候補が演説

・アリババなど決算発表

・インドネシア、マレーシア、ハンガリー市場は休場《ST》