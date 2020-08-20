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記事提供元：フィスコ
*08:29JST 8/20
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（23110.61、+59.53）
・1ドル106円00-10銭
・日銀のETF購入
・米経済対策効果への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・NYダウは下落（27692.88、-85.19）
・ナスダック総合指数は下落（11146.46、-64.38）
・シカゴ日経225先物は下落（23115、大阪比-15）
・米原油先物は下落（43.11、-0.01）
・SOX指数は下落（2200.77、-13.89）
・VIX指数は上昇（22.54、+1.03）
・米長期金利は上昇
・コロナ感染者数の増加
・米中対立の長期化
・安倍内閣の支持率低下
留意事項
・対外対内証券売買契約（先週）
・首都圏マンション販売（7月）
・主要コンビニエンスストア売上高（7月）
・ニューラルポケットが新規上場
・独生産者物価指数（7月）
・欧州中央銀行（ECB）理事会議事要旨（7月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（8月）
・米景気先行指数（7月）
・米民主党大会でバイデン大統領候補が演説
・アリババなど決算発表
・インドネシア、マレーシア、ハンガリー市場は休場《ST》
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