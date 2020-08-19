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出来高変化率ランキング（13時台）～コマースワン、cottaなどがランクイン

2020年8月19日 14:20

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記事提供元：フィスコ


*14:20JST 出来高変化率ランキング（13時台）～コマースワン、cottaなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[8月19日　13:43　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<4779> ソフトブレーン　　 　1616300 　61820　 2514.53% 53.9%
<3628> データHR　　　　 　753900 　37560　 1907.19% 22.67%
<3627> ネオス　　　　　　 　576700 　70780　 714.78% 6.35%
<9424> 日本通信　　　　　 　31083800 　3953920　 686.15% 2.51%
<4564>*OTS　　　　　　 　10254800 　1354100　 657.31% 8.33%
<7353> KIYOラーニング 　710800 　99120　 617.11% 9.65%
<6535> アイモバイル　　　 　811100 　129820　 524.79% 15.5%
<8729> ソニーFH　　　　 　386700 　66880　 478.20% -0.08%
<2931> ユーグレナ　　　　 　3192500 　591980　 439.29% 11.42%
<4772> ストリームM　　　 　3640200 　770320　 372.56% 18.96%
<7082> ジモティー　　　　 　2122900 　451380　 370.31% -1.91%
<7352> Bエンジニア　　　 　265600 　56720　 368.27% 8.2%
<1487>*上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり） 　140 　32　 337.50% 0.1%
<7317>*松屋R&D　　　　 　215900 　51060　 322.84% 7.13%
<2484> 出前館　　　　　　 　3495600 　899860　 288.46% 8.65%
<8462> FVC　　　　　　 　327700 　91480　 258.22% 6.97%
<4429> リックソフト　　　 　65100 　18500　 251.89% 10.55%
<3076> あいHD　　　　　 　421300 　120440　 249.80% 5.54%
<2345> クシム　　　　　　 　542300 　165060　 228.55% 10.94%
<4496>*コマースワン　　　 　156700 　50120　 212.65% 15.29%
<4763>*Ｃ＆Ｒ 　479900 　157120　 205.44% 4.47%
<3482> ロードスター　　　 　440100 　145540　 202.39% 9.31%
<5821> 平河ヒューテ　　　 　159100 　53560　 197.05% -6.04%
<3359>*cotta　　　　 　1859600 　657120　 182.99% 15.34%
<2335> キューブシス　　　 　385100 　138460　 178.13% 9.3%
<3681> ブイキューブ　　　 　6389300 　2409700　 165.15% 11.82%
<4393> バンクオブイノベ　 　1109000 　437200　 153.66% 12.5%
<4431> スマレジ　　　　　 　71900 　29360　 144.89% 1.47%
<4484> ランサーズ　　　　 　1475200 　609200　 142.15% 4.14%
<3960> バリューデザイン　 　65800 　27400　 140.15% -4.83%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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