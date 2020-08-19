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*14:20JST 出来高変化率ランキング（13時台）～コマースワン、cottaなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月19日 13:43 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<4779> ソフトブレーン 1616300 61820 2514.53% 53.9%
<3628> データHR 753900 37560 1907.19% 22.67%
<3627> ネオス 576700 70780 714.78% 6.35%
<9424> 日本通信 31083800 3953920 686.15% 2.51%
<4564>*OTS 10254800 1354100 657.31% 8.33%
<7353> KIYOラーニング 710800 99120 617.11% 9.65%
<6535> アイモバイル 811100 129820 524.79% 15.5%
<8729> ソニーFH 386700 66880 478.20% -0.08%
<2931> ユーグレナ 3192500 591980 439.29% 11.42%
<4772> ストリームM 3640200 770320 372.56% 18.96%
<7082> ジモティー 2122900 451380 370.31% -1.91%
<7352> Bエンジニア 265600 56720 368.27% 8.2%
<1487>*上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジあり） 140 32 337.50% 0.1%
<7317>*松屋R&D 215900 51060 322.84% 7.13%
<2484> 出前館 3495600 899860 288.46% 8.65%
<8462> FVC 327700 91480 258.22% 6.97%
<4429> リックソフト 65100 18500 251.89% 10.55%
<3076> あいHD 421300 120440 249.80% 5.54%
<2345> クシム 542300 165060 228.55% 10.94%
<4496>*コマースワン 156700 50120 212.65% 15.29%
<4763>*Ｃ＆Ｒ 479900 157120 205.44% 4.47%
<3482> ロードスター 440100 145540 202.39% 9.31%
<5821> 平河ヒューテ 159100 53560 197.05% -6.04%
<3359>*cotta 1859600 657120 182.99% 15.34%
<2335> キューブシス 385100 138460 178.13% 9.3%
<3681> ブイキューブ 6389300 2409700 165.15% 11.82%
<4393> バンクオブイノベ 1109000 437200 153.66% 12.5%
<4431> スマレジ 71900 29360 144.89% 1.47%
<4484> ランサーズ 1475200 609200 142.15% 4.14%
<3960> バリューデザイン 65800 27400 140.15% -4.83%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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