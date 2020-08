ゾンビ企業の分析（２）【フィスコ世界経済・金融シナリオ分析会議】

*11:07JST ゾンビ企業の分析(2)【フィスコ世界経済・金融シナリオ分析会議】

「ゾンビ企業の分析(1)」(※)では国際決済銀行(BIS)の「The rise of zombie firms: causes and consequences」を紹介したが、当レポートの射程であった2016年以降も着実に「ゾンビ企業」は増えている。ドイツ銀行によると、米国のゾンビ企業の構成比は20%とのことである。

ゾンビ企業は、ヘルスケアやテクノロジーなどの業種に多く見られるようだ。ヘルスケアでは(医薬品というよりも)バイオセクターにゾンビ企業が多い。売上がないにも関わらず、金利費用を払わなければならない企業が多いことが影響している。また、成長性に重きを置いているテクノロジー企業の中にもゾンビ企業が多いようだ。

また、規模別には小型株にゾンビ企業が多いようだ。米国のS&P500(大型株)、S&P400(中型株)、S&P600(小型株)という3種類の株価指数の構成銘柄を対象にすると、大型株のうち5銘柄、中型株のうち9銘柄、小型株のうち32銘柄がゾンビ企業に該当する。ゾンビ企業といっても、「成長企業」と「借金漬けの企業」が混在しているということなのだろう。

一方、IMFは企業の脆弱性を見るために、インタレスト・カバレッジ・レシオが低い企業の比率を国別に比較している。米国は10年間で若干の増加にとどまっている。大きく増加しているのは中国であり、日本はむしろ減少していることが指摘されている。

