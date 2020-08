*09:15JST ピアズ、総合支援事業を行うOne go One wayの全株式取得、子会社化へ

株式会社ピアズ<7066>は、株式会社One go One way(埼玉県さいたま市)の発行済全株式を取得し、子会社化することを決定した。

取得価額は、20百万円。

ピアズは、働き方改革に伴うコンサルティング事業を展開している。

One go One wayは、コンサルティング、講師・アドバイザー、運営支援・業務代行(業務委託)の総合支援事業を行っている。

本件M&Aにより、ピアズは、協力会社であったOne go One wayを子会社化することでグループ全体の経営資源が補強され、顧客へさらなる有効的かつ効率的なサービスの提供を目指す。

また、従来第三者取引として行っていたものがグループ間取引となることで連結業績におけるコスト削減を図る。

・今後のスケジュール

株式取得実行日 2020年8月21日《HH》