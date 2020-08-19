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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、英消費者物価コア指数、欧ユーロ圏CPIなど
＜国内＞
08:50 輸出(7月) -20.7％ -26.2％
08:50 輸入(7月) -23.1％ -14.4％
08:50 貿易収支(7月) 38億円 -2688億円
08:50 コア機械受注(6月) 3.5％ 1.7％
国債買い入れオペ(残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
＜海外＞
15:00 英・消費者物価コア指数(7月) 1.3％ 1.4％
15:00 英・生産者物価産出コア指数(7月) 0.5％
17:00 欧・ユーロ圏経常収支(6月) 80億ユーロ
18:00 欧・ユーロ圏CPI(7月) 0.4％ 0.3％
21:30 加・消費者物価指数(7月) 0.7％
米・連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(7月28-29日分)
インドネシア・中央銀行が政策金利発表
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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