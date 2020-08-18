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*11:13JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ジモティー、FVCなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月18日 10:39 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3661> エムアップ 1248900 190480 555.66% 9.59%
<2385> 総医研 2637600 464700 467.59% 4.72%
<3823> アクロディア 4116900 745500 452.23% 2.94%
<6599> エブレン 59800 14920 300.8% 12.74%
<3686> DLE 5505400 1559320 253.06% -3.46%
<3182> オイシックス 2809100 927060 203.01% 22.84%
<7353> KIYOラーニング 197100 68220 188.92% 17.76%
<1447> ITbookHD 1681100 631900 166.04% 1.86%
<4845> スカラ 816500 326600 150% -3.36%
<2388> ウェッジHD 4272700 1932520 121.09% 18.12%
<9262> シルバーライフ 61800 30120 105.18% 1.16%
<6192> ハイアス 478300 250700 90.79% -4.14%
<1482> iシェアーズ 48755 25749 89.35% 0.16%
<9416> ビジョン 1298800 689080 88.48% -9.78%
<4202> ダイセル 5872100 3159700 85.84% 0.14%
<4495> アイキューブ 66100 36180 82.7% 2.45%
<6541> グレイステク 656700 363560 80.63% -11.28%
<8462>* FVC 109400 61640 77.48% 0.8%
<4477> BASE 2070100 1170260 76.89% -0.92%
<7725> インターアク 305300 178300 71.23% 2.17%
<7689> コパ 296500 179800 64.91% 4.56%
<9997> ベルーナ 533600 335140 59.22% 8.26%
<1308> 上場TPX 298400 193720 54.04% -0.61%
<7719>* 東京衡機 68800 45660 50.68% 4.19%
<8111> Gウイン 244500 163340 49.69% 4.97%
<3680> ホットリンク 533800 357980 49.11% 2.04%
<4367>* 広栄化 32500 22700 43.17% 0.78%
<4557>* 医学生物 30400 21760 39.71% 6.01%
<3773> AMI 328000 236780 38.53% 0.45%
<7082>* ジモティー 400800 291380 37.55% 6.3%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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