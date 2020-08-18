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出来高変化率ランキング（10時台）～ジモティー、FVCなどがランクイン

2020年8月18日 11:13

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記事提供元：フィスコ


*11:13JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ジモティー、FVCなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[8月18日　10:39　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3661> エムアップ　　　　 1248900 　190480　 555.66% 9.59%
<2385> 総医研　　　　　　　2637600 　464700　 467.59% 4.72%
<3823> アクロディア　　　　4116900 　745500　 452.23% 2.94%
<6599> エブレン　　　　　　59800 　14920　 300.8% 12.74%
<3686> DLE　　　　　　　5505400 　1559320　 253.06% -3.46%
<3182> オイシックス　　　　2809100 　927060　 203.01% 22.84%
<7353> KIYOラーニング　197100 　68220　 188.92% 17.76%
<1447> ITbookHD　　1681100 　631900　 166.04% 1.86%
<4845> スカラ　　　　　　　816500 　326600　 150% -3.36%
<2388> ウェッジHD　　　　4272700 　1932520　 121.09% 18.12%
<9262> シルバーライフ　　　61800 　30120　 105.18% 1.16%
<6192> ハイアス　　　　　　478300 　250700　 90.79% -4.14%
<1482> iシェアーズ　　　　48755 　25749　 89.35% 0.16%
<9416> ビジョン　　　　　　1298800 　689080　 88.48% -9.78%
<4202> ダイセル　　　　　　5872100 　3159700　 85.84% 0.14%
<4495> アイキューブ　　　　66100 　36180　 82.7% 2.45%
<6541> グレイステク　　　　656700 　363560　 80.63% -11.28%
<8462>* FVC　　　　　　　109400 　61640　 77.48% 0.8%
<4477> BASE　　　　　　2070100 　1170260　 76.89% -0.92%
<7725> インターアク　　　　305300 　178300　 71.23% 2.17%
<7689> コパ　　　　　　　　296500 　179800　 64.91% 4.56%
<9997> ベルーナ　　　　　　533600 　335140　 59.22% 8.26%
<1308> 上場TPX　　　　　298400 　193720　 54.04% -0.61%
<7719>* 東京衡機　　　　　　68800 　45660　 50.68% 4.19%
<8111> Gウイン　　　　　　244500 　163340　 49.69% 4.97%
<3680> ホットリンク　　　　533800 　357980　 49.11% 2.04%
<4367>* 広栄化　　　　　　　32500 　22700　 43.17% 0.78%
<4557>* 医学生物　　　　　　30400 　21760　 39.71% 6.01%
<3773> AMI　　　　　　　328000 　236780　 38.53% 0.45%
<7082>* ジモティー　　　　　400800 　291380　 37.55% 6.3%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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