

*08:42JST 8/18

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（11129.73、+110.42）

・シカゴ日経225先物は上昇（23150、大阪比+70）

・SOX指数は上昇（2227.61、+26.80）

・VIX指数は低下（21.35、-0.70）

・米原油先物は上昇（42.89、+0.88）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米経済対策効果への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（23096.75、-192.61）

・NYダウは下落（27844.91、-86.11）

・1ドル106円00-10銭

・コロナ感染者数の増加

・米中対立の長期化

・安倍内閣の支持率低下

留意事項

・閣議は取りやめ

・米住宅着工件数（7月）

・米住宅建設許可件数（7月）

・米レッドブック週間小売り売上高（先週）

・OPECプラス、主要閣僚がオンライン会合

・米韓合同軍事演習（28日まで）《ST》