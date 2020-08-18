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記事提供元：フィスコ
*08:42JST 8/18
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（11129.73、+110.42）
・シカゴ日経225先物は上昇（23150、大阪比+70）
・SOX指数は上昇（2227.61、+26.80）
・VIX指数は低下（21.35、-0.70）
・米原油先物は上昇（42.89、+0.88）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策効果への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・日経平均は下落（23096.75、-192.61）
・NYダウは下落（27844.91、-86.11）
・1ドル106円00-10銭
・コロナ感染者数の増加
・米中対立の長期化
・安倍内閣の支持率低下
留意事項
・閣議は取りやめ
・米住宅着工件数（7月）
・米住宅建設許可件数（7月）
・米レッドブック週間小売り売上高（先週）
・OPECプラス、主要閣僚がオンライン会合
・米韓合同軍事演習（28日まで）《ST》
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