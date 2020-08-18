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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：ブFGVインフレ率、米住宅着工件数、米住宅建設許可件数など
＜国内＞
CP買い入れオペ(日本銀行)
＜海外＞
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(8月15日まで1カ月間) 0.28％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M、2次プレビュー)(8月) 2.02％
21:30 米・住宅着工件数(7月) 123.0万戸 118.6万戸
21:30 米・住宅建設許可件数(7月) 133.4万戸 125.8万戸
OPECプラス、主要閣僚がオンライン会合
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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