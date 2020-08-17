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*16:58JST 東証業種別ランキング：精密機器が下落率トップ
精密機器が下落率トップ。そのほか、サービス業、陸運業、医薬品、その他金融業、食料品などが下落した。一方で海運業、空運業の2業種のみ上昇した。
1. 海運業 ／ 205.26 ／ 0.26
2. 空運業 ／ 179.97 ／ 0.11
3. 石油・石炭製品 ／ 897.94 ／ 0.00
4. 輸送用機器 ／ 2,492.28 ／ -0.12
5. その他製品 ／ 3,144.84 ／ -0.16
6. 不動産業 ／ 1,177.68 ／ -0.16
7. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,593.98 ／ -0.44
8. 保険業 ／ 851.73 ／ -0.49
9. 鉄鋼 ／ 273.21 ／ -0.51
10. 鉱業 ／ 198.82 ／ -0.56
11. 小売業 ／ 1,254.99 ／ -0.57
12. 卸売業 ／ 1,403.1 ／ -0.61
13. 非鉄金属 ／ 791.22 ／ -0.64
14. 証券業 ／ 328.99 ／ -0.65
15. 水産・農林業 ／ 461.59 ／ -0.65
16. 銀行業 ／ 119.86 ／ -0.66
17. 電気機器 ／ 2,663.82 ／ -0.67
18. 建設業 ／ 1,005.1 ／ -0.68
19. ゴム製品 ／ 2,432.7 ／ -0.72
20. 情報・通信業 ／ 4,360.74 ／ -0.79
21. 機械 ／ 1,843.49 ／ -0.88
22. パルプ・紙 ／ 433.14 ／ -0.91
23. 電力・ガス業 ／ 364.9 ／ -1.07
24. 繊維業 ／ 499.16 ／ -1.08
25. ガラス・土石製品 ／ 916.6 ／ -1.11
26. 金属製品 ／ 971.11 ／ -1.13
27. 化学工業 ／ 1,910.4 ／ -1.22
28. 食料品 ／ 1,610.04 ／ -1.23
29. その他金融業 ／ 562.71 ／ -1.26
30. 医薬品 ／ 3,403.97 ／ -1.33
31. 陸運業 ／ 1,824.23 ／ -1.39
32. サービス業 ／ 2,240.58 ／ -1.46
33. 精密機器 ／ 8,327.87 ／ -1.79《US》
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