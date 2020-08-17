

*16:58JST 東証業種別ランキング：精密機器が下落率トップ



精密機器が下落率トップ。そのほか、サービス業、陸運業、医薬品、その他金融業、食料品などが下落した。一方で海運業、空運業の2業種のみ上昇した。

1. 海運業 ／ 205.26 ／ 0.26

2. 空運業 ／ 179.97 ／ 0.11

3. 石油・石炭製品 ／ 897.94 ／ 0.00

4. 輸送用機器 ／ 2,492.28 ／ -0.12

5. その他製品 ／ 3,144.84 ／ -0.16

6. 不動産業 ／ 1,177.68 ／ -0.16

7. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,593.98 ／ -0.44

8. 保険業 ／ 851.73 ／ -0.49

9. 鉄鋼 ／ 273.21 ／ -0.51

10. 鉱業 ／ 198.82 ／ -0.56

11. 小売業 ／ 1,254.99 ／ -0.57

12. 卸売業 ／ 1,403.1 ／ -0.61

13. 非鉄金属 ／ 791.22 ／ -0.64

14. 証券業 ／ 328.99 ／ -0.65

15. 水産・農林業 ／ 461.59 ／ -0.65

16. 銀行業 ／ 119.86 ／ -0.66

17. 電気機器 ／ 2,663.82 ／ -0.67

18. 建設業 ／ 1,005.1 ／ -0.68

19. ゴム製品 ／ 2,432.7 ／ -0.72

20. 情報・通信業 ／ 4,360.74 ／ -0.79

21. 機械 ／ 1,843.49 ／ -0.88

22. パルプ・紙 ／ 433.14 ／ -0.91

23. 電力・ガス業 ／ 364.9 ／ -1.07

24. 繊維業 ／ 499.16 ／ -1.08

25. ガラス・土石製品 ／ 916.6 ／ -1.11

26. 金属製品 ／ 971.11 ／ -1.13

27. 化学工業 ／ 1,910.4 ／ -1.22

28. 食料品 ／ 1,610.04 ／ -1.23

29. その他金融業 ／ 562.71 ／ -1.26

30. 医薬品 ／ 3,403.97 ／ -1.33

31. 陸運業 ／ 1,824.23 ／ -1.39

32. サービス業 ／ 2,240.58 ／ -1.46

33. 精密機器 ／ 8,327.87 ／ -1.79《US》