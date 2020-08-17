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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：GDP速報値、鉱工業生産、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など
＜国内＞
08:50 GDP速報値(4-6月) -27.0％ -2.2％
08:50 GDPデフレーター(4-6月) 1.9％ 0.9％
08:50 GDP民間企業設備(4-6月) -4.1％ 1.7％
08:50 GDP民間消費支出(4-6月) -7.0％ -0.8％
13:30 鉱工業生産(6月) 2.7％
13:30 設備稼働率(6月) -11.6％
＜海外＞
11:30 タイ・GDP(4-6月) -13.7％ -1.8％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(8月15日まで1カ月間) 0.54％
20:25 ブ・週次景気動向調査
21:30 米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(8月) 15.0 17.2
23:00 米・NAHB住宅市場指数(8月) 74 72
27:00 ブ・貿易収支(週次)(8月16日まで1カ月間)
29:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(6月) 1270億ドル
米・民主党全国大会(20日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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