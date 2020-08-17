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今日の注目スケジュール：GDP速報値、鉱工業生産、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など

2020年8月17日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：GDP速報値、鉱工業生産、米ニューヨーク連銀製造業景気指数など
＜国内＞
08:50　GDP速報値(4-6月)　-27.0％　-2.2％
08:50　GDPデフレーター(4-6月)　1.9％　0.9％
08:50　GDP民間企業設備(4-6月)　-4.1％　1.7％
08:50　GDP民間消費支出(4-6月)　-7.0％　-0.8％
13:30　鉱工業生産(6月)　　2.7％
13:30　設備稼働率(6月)　　-11.6％


＜海外＞
11:30　タイ・GDP(4-6月)　-13.7％　　-1.8％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(8月15日まで1カ月間)　0.54％
20:25　ブ・週次景気動向調査
21:30　米・ニューヨーク連銀製造業景気指数(8月)　15.0　17.2
23:00　米・NAHB住宅市場指数(8月)　74　72
27:00　ブ・貿易収支(週次)(8月16日まで1カ月間)
29:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(6月)　　1270億ドル


米・民主党全国大会(20日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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