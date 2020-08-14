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記事提供元：フィスコ
*16:40JST 【M&A速報：2020/08/14（2）】ANAP<3189>、ASメディカルサポートとの資本提携を再発表
■ANAP<3189>、再生医療コンサルティングのASメディカルサポートとの資本提携を再発表
■東京きらぼしFG<7173>、KVPシード・イノベーションファンド2号に出資
■自律制御システム研究所<6232>、中期経営方針を発表
■エディア<3935>、一二三書房を株式交換により完全子会社化
■オイシックス・ラ・大地<3182>、大戸屋HD<2705>との業務提携を正式発表
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《SI》
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