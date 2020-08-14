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*15:18JST 【M&A速報：2020/08/14（1）】日本郵政<6178>、豪州物流子会社トールHDの売却報道についてコメント
■日本郵政<6178>、豪州物流子会社トールHDの売却報道について「経営改善に向けた様々な可能性を検討」
■DX推進のINDUSTRIAL-X、資金調達を実施
■伊藤忠商事<8001>、ファミリーマート<8028>へのTOB買付価格について「変更を検討する余地はない」
■ランサーズ<4484>、フリーランス特化型の賃貸向け与信サービス「smeta」提供のリースと資本業務提携
■オイシックス・ラ・大地<3182>、大戸屋HD<2705>との資本提携に関する報道について「業務提携の協議を進めているのは事実」
■REVOLUTION<8894>、フルッタフルッタ<2586>の第三者割当増資を引き受け
■ニプロ<8086>、透析液製造販売の独MTN Neubrandenburg社を買収
■三菱UFJ信託銀行、豪AMP Capitalの全保有株式を約345億円で売却
■PKSHA Technology<3993>、東京海上HD<8766>との資本業務提携に関する進捗状況を発表
■事業承継・M&Aプラットフォーム「TRANBI」運営のトランビ、SBI日本少額短期保険と同社代理店向けM&A支援サービス提供で業務提携
■りそなHD<8308>、日本IBMとの合弁会社ディアンドアイ情報システムの出資比率を15％から49％に引き上げ 基本合意書締結
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《SI》
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