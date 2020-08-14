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8/14の強弱材料

2020年8月14日 08:44

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記事提供元：フィスコ


*08:44JST 8/14
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（23249.61、+405.65）
・ナスダック総合指数は上昇（11042.50、+30.27）
・1ドル106円90-00銭
・VIX指数は低下（22.13、-0.15）
・日銀のETF購入
・米経済対策効果への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・NYダウは下落（27896.72、-80.12）
・シカゴ日経225先物は下落（23195、大阪比-15）
・SOX指数は下落（2202.41、-24.81）
・米原油先物は下落（42.24、-0.43）
・米長期金利は上昇
・コロナ感染者数の増加
・米中対立の長期化
・安倍内閣の支持率低下

留意事項
・8月限オプション特別清算指数（SQ）算出
・対外対内証券投資（先週）
・第3次産業活動指数（6月）
・投信概況（7月）
・中国70都市新築住宅価格（7月）
・中国鉱工業生産（7月）
・中国小売売上高（7月）
・中国不動産投資（7月）
・中国固定資産投資（都市部）（7月）
・マレーシア国内総生産（GDP）（4-6月）
・香港GDP（4-6月）
・ユーロ圏貿易収支（6月）
・ユーロ圏GDP改定値（4-6月）
・米小売売上高（7月）
・米鉱工業生産指数（7月）
・米設備稼働率（7月）
・米企業在庫（6月）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（8月）《ST》

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