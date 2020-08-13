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記事提供元：フィスコ
*16:36JST 【M&A速報：2020/08/13（2）】三菱製紙<3864>、プレスボード事業を王⼦エフテックスに譲渡
■三菱製紙<3864>、プレスボード事業を紙・パルプ・加⼯品の製造販売を手がける王⼦エフテックスに譲渡
■ソラスト<6197>、介護サービス事業の子会社3社を吸収合併
■ソラスト<6197>、介護サービス事業の日本エルダリーケアサービスを買収
■非財務データバンク運営のサステナブル・ラボ、環境エネルギー投資などから資金調達を実施
■フードシェアサービス「TABETE」展開のコークッキング、JR東日本スタートアップなどから資金調達を実施
■日本生命、三機工業<1961 >の株式を一部売却 出資比率9.76％に
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《SI》
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