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出来高変化率ランキング（10時台）～ナノキャリア、レアジョブなどがランクイン

2020年8月13日 11:17

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記事提供元：フィスコ


*11:17JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ナノキャリア、レアジョブなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[8月13日　10:37　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3663> アートスパーク　　 2852000 　86760　 3187.23% 7.17%
<3536> アクサスHD　　　　10655600 　390600　 2628.01% 36.21%
<3853> アステリア　　　　　1015600 　167520　 506.26% 16.7%
<4574> 大幸薬品　　　　　　2990200 　587560　 408.92% 15.94%
<4442> バルテス　　　　　　288500 　60740　 374.98% -5.03%
<2120> Lifull　　　　1866000 　474100　 293.59% 13.79%
<2150> ケアネット　　　　　574700 　146640　 291.91% 20.77%
<8909> シノケンG　　　　　367000 　97020　 278.27% 7.9%
<3457> ハウスドゥ　　　　　333000 　93660　 255.54% 10.77%
<6194> アトラエ　　　　　　205700 　59740　 244.33% 17.2%
<3962> チェンジ　　　　　　1423300 　425800　 234.26% 16.85%
<3677> システム情報　　　　971900 　310380　 213.13% -5.92%
<7093> アディッシュ　　　　77200 　25560　 202.03% -11.88%
<1346>* MXS225　　　　36564 　12219.4　 199.23% 1.87%
<4388> エーアイ　　　　　　181100 　62520　 189.67% -2.85%
<4571>* ナノキャリア　　　　4921300 　1710620　 187.69% 7.04%
<6071> IBJ　　　　　　　812500 　295600　 174.86% 14.97%
<2124> JACR　　　　　　315300 　116340　 171.02% 15.66%
<6597> HPCシス　　　　　289300 　110520　 161.76% -2.92%
<4725> CACHD　　　　　101600 　39560　 156.83% 7.29%
<9467> アルファポリス　　　122000 　48260　 152.8% -2.46%
<3983> オロ　　　　　　　　189700 　75320　 151.86% 7.06%
<9273> コーア商事H　　　　110800 　44520　 148.88% 12.82%
<6407> CKD　　　　　　　1493600 　610600　 144.61% -7.26%
<6096>* レアジョブ　　　　　174200 　73580　 136.75% 3.96%
<3655> ブレインP　　　　　161600 　72680　 122.34% -4.08%
<6250> やまびこ　　　　　　119900 　54120　 121.54% 9.67%
<6962>* 大真空　　　　　　　114500 　53320　 114.74% -7.78%
<3934> ベネフィットJ　　　147500 　70420　 109.46% 7.28%
<8508> Jトラスト　　　　　373300 　186020　 100.68% 2.24%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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