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*11:17JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ナノキャリア、レアジョブなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月13日 10:37 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3663> アートスパーク 2852000 86760 3187.23% 7.17%
<3536> アクサスHD 10655600 390600 2628.01% 36.21%
<3853> アステリア 1015600 167520 506.26% 16.7%
<4574> 大幸薬品 2990200 587560 408.92% 15.94%
<4442> バルテス 288500 60740 374.98% -5.03%
<2120> Lifull 1866000 474100 293.59% 13.79%
<2150> ケアネット 574700 146640 291.91% 20.77%
<8909> シノケンG 367000 97020 278.27% 7.9%
<3457> ハウスドゥ 333000 93660 255.54% 10.77%
<6194> アトラエ 205700 59740 244.33% 17.2%
<3962> チェンジ 1423300 425800 234.26% 16.85%
<3677> システム情報 971900 310380 213.13% -5.92%
<7093> アディッシュ 77200 25560 202.03% -11.88%
<1346>* MXS225 36564 12219.4 199.23% 1.87%
<4388> エーアイ 181100 62520 189.67% -2.85%
<4571>* ナノキャリア 4921300 1710620 187.69% 7.04%
<6071> IBJ 812500 295600 174.86% 14.97%
<2124> JACR 315300 116340 171.02% 15.66%
<6597> HPCシス 289300 110520 161.76% -2.92%
<4725> CACHD 101600 39560 156.83% 7.29%
<9467> アルファポリス 122000 48260 152.8% -2.46%
<3983> オロ 189700 75320 151.86% 7.06%
<9273> コーア商事H 110800 44520 148.88% 12.82%
<6407> CKD 1493600 610600 144.61% -7.26%
<6096>* レアジョブ 174200 73580 136.75% 3.96%
<3655> ブレインP 161600 72680 122.34% -4.08%
<6250> やまびこ 119900 54120 121.54% 9.67%
<6962>* 大真空 114500 53320 114.74% -7.78%
<3934> ベネフィットJ 147500 70420 109.46% 7.28%
<8508> Jトラスト 373300 186020 100.68% 2.24%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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