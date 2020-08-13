マクドナルド　4日ぶり反落、上期営業利益は0.7％増／新興市場スナップショット



*10:06JST <2702> マクドナルド 5340 -70

4日ぶり反落。20年12月期第2四半期累計（20年1-6月）の営業利益を前年同期比0.7％増の147.69億円と発表。新型コロナウイルス感染拡大を受けて持ち帰りやドライブスルー、デリバリーなどが伸びた。通期予想は前期比3.5％増の290.00億円で据え置いている。《US》