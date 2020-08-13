

*08:52JST 8/13

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（22843.96、+93.72）

・NYダウは上昇（27976.84、+289.93）

・ナスダック総合指数は上昇（11012.24、+229.42）

・シカゴ日経225先物は上昇（23190、大阪比+290）

・1ドル106円80-90銭

・SOX指数は上昇（2227.22、+72.43）

・VIX指数は低下（22.28、-1.75）

・米原油先物は上昇（42.67、+1.06）

・日銀のETF購入

・米経済対策効果への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・米長期金利は上昇

・コロナ感染者数の増加

・米中対立の長期化

・安倍内閣の支持率低下

留意事項

・国内企業物価指数（7月）

・国債買いオペ

・8月限オプション最終売買日

・豪失業率（7月）

・独消費者物価指数（7月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米輸入物価指数（7月）《ST》