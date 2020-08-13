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記事提供元：フィスコ
*08:52JST 8/13
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（22843.96、+93.72）
・NYダウは上昇（27976.84、+289.93）
・ナスダック総合指数は上昇（11012.24、+229.42）
・シカゴ日経225先物は上昇（23190、大阪比+290）
・1ドル106円80-90銭
・SOX指数は上昇（2227.22、+72.43）
・VIX指数は低下（22.28、-1.75）
・米原油先物は上昇（42.67、+1.06）
・日銀のETF購入
・米経済対策効果への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・米長期金利は上昇
・コロナ感染者数の増加
・米中対立の長期化
・安倍内閣の支持率低下
留意事項
・国内企業物価指数（7月）
・国債買いオペ
・8月限オプション最終売買日
・豪失業率（7月）
・独消費者物価指数（7月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米輸入物価指数（7月）《ST》
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