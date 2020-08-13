

*02:28JST NY外為：ドル軟調、米債利回りが伸び悩む、好調な米10年債入札受け



米財務省は380億ドル規模の10年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは0.677％。前回は0.653％だった。応札倍率は2.41倍と、過去6回入札の平均に並んだ。外国資本を含む間接ビッドは65.4％だった。

好調な結果を受けて米国債相場は下げ止まった。米10年債利回りは0.69％まで上昇後、0.65％で伸び悩み。ドルも軟調に推移した。ドル・円は107円手前から106円82銭へじり安推移。ユーロ・ドルは1.1790ドルで高止まりとなった。《KY》