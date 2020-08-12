ホープ　ストップ高、21年6月期営業利益は2ケタ増見込む／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:16JST <6195> ホープ 4730 +700
ストップ高。21年6月期の営業利益予想を前期比22.5-71.5％増の12.50億-17.50億円と発表している。電力卸市場の価格変動リスクを考慮し、レンジでの開示とした。20年6月期の営業利益は10.20億円（前期実績0.87億円）で着地した。電力販売の新サービスを開始したエネルギー事業が伸び、増益を牽引した。また、23年6月期までに営業利益を33億円、30年6月期に100億円とする経営目標を掲げている。《US》
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