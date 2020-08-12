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*14:07JST 出来高変化率ランキング（13時台）～システムサポート、アイビーなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月12日 13:33 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6081> アライドアーキ 2085100 81840 2447.78% 4.2%
<4591> リボミック 21788100 1830880 1090.03% 7.19%
<5563> 新日電工 4235400 367940 1051.11% 13.46%
<1615> 銀行 14042600 1621700 765.92% 3.33%
<4499> Speee 602700 87860 585.98% 0.89%
<4396>* システムサポート 422100 62640 573.85% -2.53%
<6728> アルバック 1242800 195520 535.64% 17.62%
<8747> 豊商事 511500 80520 535.25% -15.32%
<5337> ダントーHD 21600700 3632880 494.59% 25%
<3970> イノベーション 224700 38360 485.77% -15.98%
<2138> クルーズ 856800 146660 484.21% -17.13%
<6089> ウィルG 584200 104440 459.36% -1.43%
<6803> ティアック 2568000 464160 453.26% 8.57%
<1459> 楽天２２５ベア 4224074 875033 382.73% -0.93%
<4918>* アイビー 58300 12740 357.61% 15.75%
<3540> Ciメディカル 192000 43360 342.80% -2.55%
<1546>* NYダウ30 44069 10505.4 319.49% 0.1%
<4490>* ビザスク 298700 71760 316.25% 10.3%
<4971> メック 441300 107540 310.36% -7.58%
<1456>* 大和２２５ベア 23997 6085.2 294.35% -0.51%
<6400> 不二精機 3216900 841960 282.07% 12.67%
<4424> Amazia 1330000 349660 280.37% -15.5%
<3536> アクサスHD 834500 224880 271.09% 4.59%
<3254> プレサンス 674600 183860 266.91% 5.34%
<3989> シェアリングT 1713900 475960 260.09% -7.09%
<6175> ネットマーケ 1171700 325840 259.59% -9.4%
<9519> レノバ 1344000 381400 252.39% 0.74%
<3097> 物語コーポ 164600 49900 229.86% 3.88%
<6195> ホープ 1178300 372000 216.75% 17.37%
<6730> アクセル 443200 140340 215.80% 2.43%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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