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出来高変化率ランキング（13時台）～システムサポート、アイビーなどがランクイン

2020年8月12日 14:07

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記事提供元：フィスコ


*14:07JST 出来高変化率ランキング（13時台）～システムサポート、アイビーなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[8月12日　13:33　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6081> アライドアーキ　　 　2085100 　81840　 2447.78% 4.2%
<4591> リボミック　　　　 　21788100 　1830880　 1090.03% 7.19%
<5563> 新日電工　　　　　 　4235400 　367940　 1051.11% 13.46%
<1615> 銀行　　　　　　　 　14042600 　1621700　 765.92% 3.33%
<4499> Speee　　　　 　602700 　87860　 585.98% 0.89%
<4396>* システムサポート　 　422100 　62640　 573.85% -2.53%
<6728> アルバック　　　　 　1242800 　195520　 535.64% 17.62%
<8747> 豊商事　　　　　　 　511500 　80520　 535.25% -15.32%
<5337> ダントーHD　　　 　21600700 　3632880　 494.59% 25%
<3970> イノベーション　　 　224700 　38360　 485.77% -15.98%
<2138> クルーズ　　　　　 　856800 　146660　 484.21% -17.13%
<6089> ウィルG　　　　　 　584200 　104440　 459.36% -1.43%
<6803> ティアック　　　　 　2568000 　464160　 453.26% 8.57%
<1459> 楽天２２５ベア 　4224074 　875033　 382.73% -0.93%
<4918>* アイビー　　　　　 　58300 　12740　 357.61% 15.75%
<3540> Ciメディカル　　 　192000 　43360　 342.80% -2.55%
<1546>* NYダウ30　　　 　44069 　10505.4　 319.49% 0.1%
<4490>* ビザスク　　　　　 　298700 　71760　 316.25% 10.3%
<4971> メック　　　　　　 　441300 　107540　 310.36% -7.58%
<1456>* 大和２２５ベア 　23997 　6085.2　 294.35% -0.51%
<6400> 不二精機　　　　　 　3216900 　841960　 282.07% 12.67%
<4424> Amazia　　　 　1330000 　349660　 280.37% -15.5%
<3536> アクサスHD　　　 　834500 　224880　 271.09% 4.59%
<3254> プレサンス　　　　 　674600 　183860　 266.91% 5.34%
<3989> シェアリングT　　 　1713900 　475960　 260.09% -7.09%
<6175> ネットマーケ　　　 　1171700 　325840　 259.59% -9.4%
<9519> レノバ　　　　　　 　1344000 　381400　 252.39% 0.74%
<3097> 物語コーポ　　　　 　164600 　49900　 229.86% 3.88%
<6195> ホープ　　　　　　 　1178300 　372000　 216.75% 17.37%
<6730> アクセル　　　　　 　443200 　140340　 215.80% 2.43%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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