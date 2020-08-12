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インフォメーションクリエーティブは新型コロナの影響小さい銘柄とされ連日出直る

2020年8月12日 13:51

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■第3四半期までの利益進ちょく率が98%に達し注目再燃

　インフォメーションクリエーティブ<4769>(JQS)は8月12日、2日続けて出直りを強め、11時過ぎに4%高の812円(30円高)まで上げて後場も13時30分にかけて810円前後で推移している。

　7日の取引終了後に発表した第3四半期連結決算(2019年10月～20年6月、累計)の営業利益が前年同期比36.3%増の5.15億円となり、据え置いた9月通期の予想額5.26億円の98%を確保、がぜん注目が再燃した。経常利益も同33.6%増の5.58億円となり、通期予想額5.75億円の97%を確保した。日立製作所<6501>(東1)グループ向けの割合が多く、新型コロナによる影響の小さい銘柄として注目されている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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