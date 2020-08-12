マーケット RSS

 

出来高変化率ランキング（9時台）～Speee、新日電工などがランクイン

2020年8月12日 10:19

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*10:19JST 出来高変化率ランキング（9時台）～Speee、新日電工などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[8月12日　09:40　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<5563>* 新日電工　　　　　 2410500 　367940　 555.13% 13.46%
<1615>* 銀行　　　　　　　　9152200 　1621700　 464.36% 2.5%
<8747>* 豊商事　　　　　　　259100 　80520　 221.78% -14.36%
<6803>* ティアック　　　　　1452600 　464160　 212.95% 9.52%
<3540>* Ciメディカル　　　133000 　43360　 206.73% 2.87%
<4499>* SPEEE　　　　　261700 　87860　 197.86% 6%
<3970>* イノベーション　　　111300 　38360　 190.15% -15.19%
<6089>* ウィルG　　　　　　291800 　104440　 179.39% -2.43%
<4591>* リボミック　　　　　4782600 　1830880　 161.22% -2.08%
<6728>* アルバック　　　　　464900 　195520　 137.78% 16.57%
<2138>* クルーズ　　　　　　343400 　146660　 134.15% -17.42%
<4971>* メック　　　　　　　223200 　107540　 107.55% -7.58%
<4424>* Amazia　　　　687900 　349660　 96.73% -15.39%
<9519>* レノバ　　　　　　　677800 　381400　 77.71% 1.56%
<6730>* アクセル　　　　　　242300 　140340　 72.65% -0.63%
<3465>* ケイアイスター　　　117300 　70460　 66.48% 1.02%
<5337>* ダントーHD　　　　5905100 　3632880　 62.55% 22.83%
<7618>* PCDEPOT　　　306500 　189880　 61.42% -10.29%
<3782>* DDS　　　　　　　603100 　380420　 58.54% -0.73%
<6195>* ホープ　　　　　　　564400 　372000　 51.72% 14.39%
<4428>* シノプス　　　　　　71300 　47460　 50.23% -13.7%
<3097>* 物語コーポ　　　　　74400 　49900　 49.1% 5.56%
<1459>* 楽天Dベア　　　　　1247937 　875033　 42.62% -0.17%
<3254>* プレサンス　　　　　259900 　183860　 41.36% 3.18%
<7038>* フロンティアM　　　86500 　63640　 35.92% 10.72%
<3641>* パピレス　　　　　　80100 　61300　 30.67% -8.49%
<6840>* AKIBA　　　　　42200 　34160　 23.54% -8.74%
<3249>* 産業ファ　　　　　　40766 　33109.4　 23.13% -3.28%
<3989>* シェアリングT　　　575100 　475960　 20.83% 3.04%
<4541>* 日医工　　　　　　　661100 　553660　 19.41% -7.09%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 錦戸亮・赤西仁N/A×アビオットのロゴ入りコラボイヤホン、2人のボイスガイダンス付き
  2. 相場展望8月11日号　米国株は材料出尽くしで、今週がピークの可能性
  3. 中国を恐れ?EU自動車メーカー、水素エンジンに移行 (2) マツダ・ロータリーは?
  4. これからは有事のビットコインか
  5. 【腹の底からの実力は?】日本企業トヨタ　カルロス・ゴーン日産　グローバル企業ホンダ
  1. トヨタの強さ、日産の弱さ、ホンダのチョンボ (1) 「品質はマニュアルと教育」では出来ない
  2. トヨタの強さ、日産の弱さ、ホンダのチョンボ (2) AIの先生は人間、現場主義が生む超合理性
  3. 研究が進む新型コロナ! BCGとビタミンDが効いている? 血液がO型の人はA型よりも安全?
  4. 錦戸亮・赤西仁N/A×アビオットのロゴ入りコラボイヤホン、2人のボイスガイダンス付き
  5. ニプロに注がれる「中計」と「アビガン」動向
  1. 【ドル円・7月第4週】「やはり戻り売り」来週以降の展開は超重要【テクニカル分析】
  2. トヨタの強さ、日産の弱さ、ホンダのチョンボ (1) 「品質はマニュアルと教育」では出来ない
  3. 将棋・藤井棋聖の勝負マスク製造会社が祭り柄マスクを発売
  4. トヨタの強さ、日産の弱さ、ホンダのチョンボ (2) AIの先生は人間、現場主義が生む超合理性
  5. 日産の戦略車「アリア」は「戦略のトヨタ」と「取りあえずの日産」の差を解消できるのか? (1)

広告