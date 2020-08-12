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*10:19JST 出来高変化率ランキング（9時台）～Speee、新日電工などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月12日 09:40 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<5563>* 新日電工 2410500 367940 555.13% 13.46%
<1615>* 銀行 9152200 1621700 464.36% 2.5%
<8747>* 豊商事 259100 80520 221.78% -14.36%
<6803>* ティアック 1452600 464160 212.95% 9.52%
<3540>* Ciメディカル 133000 43360 206.73% 2.87%
<4499>* SPEEE 261700 87860 197.86% 6%
<3970>* イノベーション 111300 38360 190.15% -15.19%
<6089>* ウィルG 291800 104440 179.39% -2.43%
<4591>* リボミック 4782600 1830880 161.22% -2.08%
<6728>* アルバック 464900 195520 137.78% 16.57%
<2138>* クルーズ 343400 146660 134.15% -17.42%
<4971>* メック 223200 107540 107.55% -7.58%
<4424>* Amazia 687900 349660 96.73% -15.39%
<9519>* レノバ 677800 381400 77.71% 1.56%
<6730>* アクセル 242300 140340 72.65% -0.63%
<3465>* ケイアイスター 117300 70460 66.48% 1.02%
<5337>* ダントーHD 5905100 3632880 62.55% 22.83%
<7618>* PCDEPOT 306500 189880 61.42% -10.29%
<3782>* DDS 603100 380420 58.54% -0.73%
<6195>* ホープ 564400 372000 51.72% 14.39%
<4428>* シノプス 71300 47460 50.23% -13.7%
<3097>* 物語コーポ 74400 49900 49.1% 5.56%
<1459>* 楽天Dベア 1247937 875033 42.62% -0.17%
<3254>* プレサンス 259900 183860 41.36% 3.18%
<7038>* フロンティアM 86500 63640 35.92% 10.72%
<3641>* パピレス 80100 61300 30.67% -8.49%
<6840>* AKIBA 42200 34160 23.54% -8.74%
<3249>* 産業ファ 40766 33109.4 23.13% -3.28%
<3989>* シェアリングT 575100 475960 20.83% 3.04%
<4541>* 日医工 661100 553660 19.41% -7.09%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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