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記事提供元：フィスコ
*18:32JST ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人---第三者割当による新投資口発行における発行口数が確定
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人<3487>は7日、第三者割当による新投資口発行に関し、発行口数が確定したことを発表。
発行新投資口数は3,500口、1口当たり142,494円、割当先はＳＭＢＣ日興証券で払込期日は2020年8月12日。本第三者割当による投資口発行の手取金（498,729,000円）については、借入金の返済資金の一部、または将来の特定資産の取得資金の一部に充当するとしている。《ST》
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