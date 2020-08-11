

*13:14JST 【M&A速報：2020/08/11（1）】帝人<3401>、CTBE社と人工靱帯の量産化に向け資本業務提携

■帝人<3401>、CoreTissue BioEngineeringと人工靱帯の量産化に向け資本業務提携

■エンデバー・ユナイテッド、総合建設事業の山和建設に出資

■クールジャパン機構、中国での日本酒流通拡大に貢献するEMWグループに追加支援 最大500万ドルの融資枠を設定

■従業員向け協業促進プラットフォーム展開のビートラスト(BeaTrust )、シードラウンドで約3億円の資金調達を実施

■JX金属、阪大発スタートアップのロータス・サーマル・ソリューションに出資 放熱部材向け多孔質金属材料「ロータス金属」の実用化で協業

■ふくい未来企業支援ファンド、遊漁券オンライン販売システム運営のフィッシュパスに出資

■TOKAIホールディングス<3167>傘下のTOKAI、中央電機工事を買収

■FDK<6955>、アルカリ乾電池製造のインドネシア子会社PT FDK INDONESIA社の全保有株式を譲渡

■アジャイルメディア・ネットワーク<6573>、ITエンジニア向けコミュニティ運営の印VH Education Services社が発行する強制転換条項付転換社債を取得

■三菱UFJ銀行、イスラエルのフィンテック企業Liquidity Capital社とアジアのスタートアップ向けファイナンス事業開始で合弁契約

■台湾の半導体後工程大手PTI、ウエハテスト事業を子会社テラプローブ<6627>傘下の台湾TPWに譲渡

■ミクニ<7247>、芝管理機械等の販売事業を子会社のミクニグリーンサービスに承継

■光通信<9435>グループ、東京エネシス<1945>の株式を追加取得 出資比率は10.08%に

■だいし創業支援ファンド、提案資料作成業務受託会社プレイフルネスレバレッジに出資

■コムシスHD<1721>、岐阜県を拠点に管工事事業等展開の朝日設備工業を株式交換により完全子会社化

■井村屋G<2209>、子会社で菓子・食品等製造販売の井村屋と清酒製造の福井酒造場を合併

■大日本コンサルタント<9797>、ダイヤコンサルタントとの経営統合に向け基本合意

■セイノーHD<9076>、子会社の関東運輸の株式を追加取得 完全子会社化

■シェアリングテクノロジー<3989>、子会社で海外留学サービスサイト運営等のリアブロードの全株式を同社代表取締役に譲渡

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》