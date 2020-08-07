関連記事
*17:22JST 【M&A速報：2020/08/07（2）】ミクシィ、「ミクシィエンターテインメントファンド」を設立
■ミクシィ<2121>、最大30億円の「ミクシィエンターテインメントファンド」を設立
■「人と自然が共⽣する社会」実現を目指すホテル&レジデンスブランド展開のSanu、1億円の資金調達を実施
■ベルテクスコーポレーション<5290>、持ち分法適用関連会社の鶴見コンクリートとの資本業務提携解消
■日本創発グループ<7814>、子会社のAPホールディングスを吸収合併
■ノーリツ鋼機<7744>、母体血による胎児DNA検査サービスを手がけるGeneTechの全保有株式をルクセンブルクのユーロフィングループに譲渡
■IMAGICA GROUP<6879>、持ち分法適用関連会社でグローバルメディアサービス運営の米Pixelogic社に追加出資し子会社化
■シンクロ・フード<3963>、J&Sからキッチンカーシェア・マッチング事業を譲り受け
■シンクロ・フード<3963>、ブライダル業界向けの副業マッチングサイト運営のニコシゴトを買収
■オリンパス<7733>、英国医療機器メーカーArc Medical Design社を買収
■近鉄グループホールディングス<9041>、グループのビルメンテナンス事業を統合
■サン・ライフHD<7040>、ホテル・ブライダル事業を分社化
■日総工産<6569>、クロスコンパスと資本業務提携に関する基本合意を締結
■津田駒工業<6217>、ウォータジェットルームの生産・販売・部品提供の中国子会社の増資を引き受け
■ヤマウ<5284>、持株会社体制への移行を検討開始
■イグニス<3689>、子会社6社を吸収合併
■ドライバー専門求人サイト等運営のドラEVER、SXキャピタルから約1億円の資金調達を実施
■きらぼし銀行、新生インパクト投資とSIIFが運営する「日本インパクト投資2号ファンド」に出資
■三菱自動車<7211>、益子修取締役会長・代表執行役の退任を発表
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- ナノキャリア エピルビシンミセル 悪性脳腫瘍の新規治療法を実証したことをiCONMが発表 8/ 7 16:46
- 新興市場銘柄ダイジェスト:テノ．は一時ストップ高、シダーが急騰し年初来高値 8/ 7 16:42
- ジーンテクノサイエンス 1Qは売上高が1.21億円、再生医療事業を加速 8/ 7 15:26
- キャンディルは紫外線殺菌装置による「抗ウイルス抗菌空間」が注目され再び出直り拡大 8/ 7 14:50
- 出来高変化率ランキング（14時台）～亀田菓、飯野海などがランクイン 8/ 7 14:49
広告
広告
広告