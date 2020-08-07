

*16:25JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ



非鉄金属が下落率トップ。そのほか、金属製品、化学工業、水産・農林業、鉄鋼などが下落した。一方空運業が上昇率トップ。そのほか、鉱業、その他製品、陸運業、海運業などが上昇した。



1. 空運業 ／ 171.44 ／ 4.21

2. 鉱業 ／ 194.63 ／ 3.89

3. その他製品 ／ 3,082.45 ／ 2.50

4. 陸運業 ／ 1,730.44 ／ 2.29

5. 海運業 ／ 201.08 ／ 1.72

6. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,524.18 ／ 1.57

7. 不動産業 ／ 1,114.28 ／ 1.19

8. 電力・ガス業 ／ 348.2 ／ 0.84

9. 保険業 ／ 804.1 ／ 0.32

10. 銀行業 ／ 113.12 ／ 0.21

11. 精密機器 ／ 7,979.73 ／ 0.15

12. 小売業 ／ 1,214.49 ／ 0.09

13. 石油・石炭製品 ／ 840.27 ／ 0.06

14. 輸送用機器 ／ 2,368.01 ／ 0.06

15. サービス業 ／ 2,157.11 ／ -0.01

16. 医薬品 ／ 3,266.8 ／ -0.05

17. 情報・通信業 ／ 4,329.12 ／ -0.44

18. 機械 ／ 1,741.7 ／ -0.47

19. 繊維業 ／ 482.17 ／ -0.49

20. 卸売業 ／ 1,347.69 ／ -0.50

21. 証券業 ／ 315.07 ／ -0.51

22. ゴム製品 ／ 2,303.83 ／ -0.57

23. パルプ・紙 ／ 424.42 ／ -0.59

24. 建設業 ／ 960.19 ／ -0.68

25. 食料品 ／ 1,565.33 ／ -0.70

26. その他金融業 ／ 542.37 ／ -0.71

27. 電気機器 ／ 2,542.5 ／ -0.73

28. ガラス・土石製品 ／ 870.38 ／ -0.94

29. 鉄鋼 ／ 258.72 ／ -1.20

30. 水産・農林業 ／ 444.11 ／ -1.26

31. 化学工業 ／ 1,849.45 ／ -1.58

32. 金属製品 ／ 917.6 ／ -1.62

33. 非鉄金属 ／ 771.51 ／ -3.18《US》