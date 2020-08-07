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*10:37JST 出来高変化率ランキング（9時台）～バンクオブイノベ、平和堂などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月7日 09:45 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7187>* ジェイリース 1017800 197960 414.14% 26.06%
<1580>* 日経-1倍 144330 41914 244.35% 0.41%
<8276>* 平和堂 538300 159640 237.2% 0.65%
<2432>* DeNA 4178600 1249920 234.31% 9.22%
<3656>* KLab 2310700 825800 179.81% 16.71%
<7611>* ハイデ日高 385100 154780 148.8% 1.91%
<4393>* バンクオブイノベ 280400 124260 125.66% 5.6%
<8278>* フジ 134500 60120 123.72% -0.11%
<3028>* アルペン 137800 61920 122.55% 10.72%
<6284>* ASB機械 58400 27460 112.67% 18.35%
<6306>* 日工 152500 73120 108.56% 7.38%
<3548>* バロック 101700 49500 105.45% 1.33%
<4686>* ジャストシステ 494200 241520 104.62% -16.19%
<6026>* GMOTECH 76800 38860 97.63% -10.93%
<2060>* フィード・ワン 553600 281980 96.33% -1.96%
<7915>* NISSHA 602000 313040 92.31% 8.38%
<7701>* 島津製 1285300 677200 89.8% 13.95%
<9946>* ミニストップ 115500 61840 86.77% -0.47%
<1615>* 銀行 1961400 1079340 81.72% 0%
<8200>* リンガハット 215200 119580 79.96% 0.63%
<6258>* 平田機工 90300 51880 74.06% -0.67%
<8056>* 日ユニシス 580900 348380 66.74% -15.3%
<3834>* 朝日ネット 525100 315180 66.6% -16.58%
<1926>* ライト工 243200 151860 60.15% 4.9%
<7476>* アズワン 152500 96060 58.75% 1.82%
<7980>* 重松製 165100 105260 56.85% -1.8%
<9684>* スクエニHD 1224300 781880 56.58% 14.85%
<1968>* 太平電 52400 33860 54.75% 2.61%
<1547>* 上場米国 61540 44354 38.75% 0.92%
<7545>* 西松屋チェ 792200 598880 32.28% -0.37%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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