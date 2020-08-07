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出来高変化率ランキング（9時台）～バンクオブイノベ、平和堂などがランクイン

2020年8月7日 10:37

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記事提供元：フィスコ


*10:37JST 出来高変化率ランキング（9時台）～バンクオブイノベ、平和堂などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[8月7日　09:45　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7187>* ジェイリース　　　 1017800 　197960　 414.14% 26.06%
<1580>* 日経-1倍　　　　　144330 　41914　 244.35% 0.41%
<8276>* 平和堂　　　　　　　538300 　159640　 237.2% 0.65%
<2432>* DeNA　　　　　　4178600 　1249920　 234.31% 9.22%
<3656>* KLab　　　　　　2310700 　825800　 179.81% 16.71%
<7611>* ハイデ日高　　　　　385100 　154780　 148.8% 1.91%
<4393>* バンクオブイノベ　　280400 　124260　 125.66% 5.6%
<8278>* フジ　　　　　　　　134500 　60120　 123.72% -0.11%
<3028>* アルペン　　　　　　137800 　61920　 122.55% 10.72%
<6284>* ASB機械　　　　　58400 　27460　 112.67% 18.35%
<6306>* 日工　　　　　　　　152500 　73120　 108.56% 7.38%
<3548>* バロック　　　　　　101700 　49500　 105.45% 1.33%
<4686>* ジャストシステ　　　494200 　241520　 104.62% -16.19%
<6026>* GMOTECH　　　76800 　38860　 97.63% -10.93%
<2060>* フィード・ワン　　　553600 　281980　 96.33% -1.96%
<7915>* NISSHA　　　　602000 　313040　 92.31% 8.38%
<7701>* 島津製　　　　　　　1285300 　677200　 89.8% 13.95%
<9946>* ミニストップ　　　　115500 　61840　 86.77% -0.47%
<1615>* 銀行　　　　　　　　1961400 　1079340　 81.72% 0%
<8200>* リンガハット　　　　215200 　119580　 79.96% 0.63%
<6258>* 平田機工　　　　　　90300 　51880　 74.06% -0.67%
<8056>* 日ユニシス　　　　　580900 　348380　 66.74% -15.3%
<3834>* 朝日ネット　　　　　525100 　315180　 66.6% -16.58%
<1926>* ライト工　　　　　　243200 　151860　 60.15% 4.9%
<7476>* アズワン　　　　　　152500 　96060　 58.75% 1.82%
<7980>* 重松製　　　　　　　165100 　105260　 56.85% -1.8%
<9684>* スクエニHD　　　　1224300 　781880　 56.58% 14.85%
<1968>* 太平電　　　　　　　52400 　33860　 54.75% 2.61%
<1547>* 上場米国　　　　　　61540 　44354　 38.75% 0.92%
<7545>* 西松屋チェ　　　　　792200 　598880　 32.28% -0.37%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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