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記事提供元：フィスコ
*10:38JST ＯＤＫソリューションズ---スターティアラボ株式会社及びMtame株式会社と協業に関する基本合意を発表
ＯＤＫソリューションズ<3839>は、7月29日にスターティアラボ株式会社及びMtame株式会社との協業に関する基本合意に至ったと発表した。
同社は、金融機関並びに学校法人向け情報処理アウトソーシングサービスを提供しているＩＴサービス企業。機密性の高い大量のデータを正確に処理することを得意としており、最近では、情報処理アウトソーシングとWebのメリットを融合した即時性の高いシステムソリューションを開発・提供している。
スターティアラボは、電子ブック作成ソフトの『ActiBook（アクティブック）』やＡＲプロモーションサービスの『COCOAR(ココアル) 』、Mtameが提供するマーケティングオートメーションサービスの『BowNow（バウナウ）』を中心に国内で多くの顧客に導入しており、デジタルマーケティング事業中心に成長を続けている企業。
今後は各社の事業企画力・システム開発力・営業マーケティング力・顧客販売網を相互に活用することで、『pottos』の販売拡張や『UCARO』の価値向上をすべく、新サービスの共同開発・提供を目指す。《NB》
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