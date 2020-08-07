ラック　大幅に続落、21年3月期第1四半期の営業損失3.16億円、SSS事業の投資などで赤字拡大／新興市場スナップショット

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大幅に続落。21年3月期第1四半期（20年4-6月）の営業損益が3.16億円の赤字（前年同期実績は1.45億円の赤字）になったと発表している。セキュリティソリューションサービス（SSS）事業での体制強化等の投資のほか、在宅勤務等の負担に対する全社員への特別支援一時金の支給実施などが響き、赤字額が拡大した。通期予想は前期比21.7％増の21.50億円の黒字で据え置いている。《HH》